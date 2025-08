Cabreo tremendo de Endrick al enterarse de que Gonzalo llevará el '9'

Todavía no es oficial, pero las informaciones de varios periodistas apuntan que Gonzalo García será el futbolista que lleve el dorsal '9' en el Real Madrid la próxima temporada. Una decisión que ha causado cierto revuelo. No porque el canterano no se merezca llevar ese número tras su gran actuación en el Mundial de Clubes, sino porque supone una declaración de intenciones con Endrick, que parece relegado a un plano secundario, como ya estuvo la pasada temporada.

De hecho, al propio futbolista brasileño no le habría sentado nada bien la decisión de que Gonzalo lleve el '9' del Real Madrid. Alberto Pereiro, periodista que ya adelantó que el canterano llevaría dicho dorsal, ha explicado en Radio Marca el enfado tremendo de Endrick con lo sucedido.

"Me contaron que la carita de Endrick en el vestuario no era la mejor posible. Es que para darle la alegría a uno te cargas a otro. El Madrid ha insistido a Endrick para que se marche a otro lado y él dice que no a todo. Que no y que no... Y yo creo que es una conversación que volveremos a tener que tener en enero", señaló el periodista.

La situación de Endrick es complicada, ya que ahora mismo parece tener por delante a Mbappé y Gonzalo, por lo que apunta a tener pocos minutos este año. La pasada campaña fue positiva para él teniendo en cuenta que se trataba de su debut en Europa. A pesar de las pocas oportunidades que le concedió Ancelotti, el canterano marcó 7 goles en los 843 minutos que disputó.

Parecía que la llegada de Xabi Alonso podría cambiar las cosas para él, pero su lesión trastocó todos los planes. Sin Endrick, el tolosarra le dio la oportunidad a Gonzalo con la lesión de Mbappé y no solo cumplió sino que se ganó un sitio en el primer equipo y, según las informaciones, también se ha ganado llevar el mítico dorsal '9' en el Real Madrid.

La ilusión en la afición blanca con el canterano está por las nubes, pero eso contrasta con la situación que le está tocando vivir a Endrick. El brasileño incluso pudo salir cedido a la Real Sociedad, pero parece que finalmente se quedará en el equipo blanco, donde sus opciones de jugar, a día de hoy, son escasas.