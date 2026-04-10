LALIGA EA SPORTS
Cabreo de Lunin con los defensas del Madrid
El meta ucraniano se enfadó con sus compañeros tras un disparo lejano de Arnau que por poco no cogió puerta
Real Madrid y Girona abrían la trigésimoprimera jornada de LaLiga EA Sports, la primera Jornada Retro de la historia de la competición. Los blancos, con varios cambios en el once respecto al del Bayern, no pueden perdonar más y quieren meter presión a un Barça que recibe mañana la visita del Espanyol. Y, los de Míchel, buscan un difícil triunfo que les acerque a la permanencia.
Salió bien plantado el conjunto de Álvaro Arbeloa. Camavinga, una de las novedades en la alineación y reemplazo de un Tchouaméni sancionado el próximo miércoles en Múnich, fue uno de los nombres destacados en la primera mitad. Bellingham rozó el primero con un disparo que pasó cerca del palo y Gazzaniga firmó un paradón a Valverde.
El cuadro catalán fue creciendo con el paso de los minutos y, siempre mediante la posesión, se aproximó a la meta de Lunin con cierto peligro. El arquero ucraniano, de hecho, estuvo providencial para negarle el gol a Ounahi en los primeros quince minutos de partido.
El disparo del marroquí buscaba la escuadra, pero se encontró con una intervención de mucho mérito de Lunin. El portero, además, protagonizó un visible enfado poco después, tras un potente disparo de Arnau que se marchó cerca del poste izquierdo. El ucraniano recriminó a su defensa la falta de contundencia a la hora de achicar espacios y taponar el intento del capitán gironí.
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