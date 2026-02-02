Burrull, exárbitro, sobre el polémico penalti a Brahim: "Patada muy clara de Mendy"

Brahim Díaz convirtió la pena máxima en el minuto 100 de partido para darle al Real Madrid los tres puntos. Una victoria que sigue metiendo al Real Madrid en la lucha por el liderato, a tan solo un punto de FC Barcelona, que hizo los deberes en Elche.

El conjunto de Álvaro Arbeloa sufrió, y mucho. Vinicius JR abrió la lata en la primera mitad, tras una jugada individual fantástica desde la banda izquierda, pero en el inicio de la segunda parte, Jorge de Frutos, tras una dejada de Álvaro García, empataba el encuentro. Fue un varapalo para el Real Madrid, que se hundió y vio como el Rayo hasta perdonaba un mano a mano, de Ratiu.

Dos jugadas polémicas

Pero el partido cambió con dos jugadas puntuales: primero, la expulsión de Pathé Ciss en el minuto 80 de partido, después de una entrada muy grave sobre Dani Ceballos. Ciss ni protestó, y abandonó el césped del Bernabéu contrariado por el error que había cometido. Con un jugador menos, los de Íñigo Pérez aguantaron atrás, hasta que, tras un alargue infinito, en el minuto 98 de partido, el colegiado del encuentro, Diaz de Mera, señaló un penalti a favor del Real Madrid.

Mendy no golpeó bien el balón y tras un fallo en el despeje, arrolló a Brahim Díaz, tras un 'patada' a la altura del pecho. Borrull, exárbitro, ha analizado el penalti de Mendy a Brahim Díaz.

"La patada de Mendy es muy clara y el penalti está bien señalado por Díaz de Mera", comenta. "Es un error grave del defensa rayista. Además el jugador estuvo bien amonestado", afirmó Pérez Burrull en el programa 'Marcador' de Radio MARCA.

Indignación con Díaz de Mera

Por parte del Rayo Vallecano, la indignación fue máxima. En el túnel de vestuarios, los jugadores y 'staff' del conjunto de Vallecas estallaron contra el árbitro. "Una vez finalizado el encuentro, cuando me dirigía al vestuario arbitral, el director deportivo del Rayo Vallecano D. David Cobeño Iglesias se dirigió a nosotros en voz en grito en varias ocasiones en los siguientes términos: "todos los partidos igual". Posteriormente, cuando el cuarto árbitro entraba a zona de vestuarios, se dirige a él en voz en grito y repitiéndolo varias veces: "sois todos iguales, me cago en mi puta madre", recogió Diaz de Mera lo sucedido en el interior del túnel de vestuarios del Santiago Bernabéu en el acta del partido.

El que fuera portero profesional, ahora dirigente de la parcela deportiva del Rayo, no permitió las decisiones arbitrales. Tampoco Pep Chavarría, expulsado también en el 101. "Hoy es de los días más tristes que me voy de un campo. Este equipo merece respeto. Gracias rayistas, seguiremos luchando contra todo y contra todos. Dios es justo y lo ve todo. Fe", afirmó el lateral izquierdo en su historia de Instagram.

"Hemos hecho muchas cosas bien, muchas cosas excelentes, pero la realidad es que hemos perdido. No tengo que hacer malabares porque no soy el típico entrenador que porque me hayan hecho un gol en el tiempo añadido cambia el discurso", dijo el técnico tras el pitido final.