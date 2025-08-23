El bucle infinito de Ceballos

Desde que Dani Ceballos fichó por el Real Madrid en 2017, cada verano se ha ido repitiendo la misma situación. El jugador se deja ver y querer a sabiendas de que inicia la temporada sin un puesto fijo. A excepción de entre 2019 y 2021, cuando jugó a préstamo en el Arsenal, el interés nunca se ha traducido en una salida mientras el número de minutos del mediocentro ha ido fluctuando desde lo residual hasta la rotación, como le sucedió la pasada temporada.

Del deseo del Betis al deseo de jugar en Europa

Ancelotti, que nunca había contado demasiado con el de Utrera, confió en su buen pie en varios tramos de una temporada en la que el Real Madrid vivió un trauma con la salida de Kroos. Una deficiencia creativa que se mantiene en la plantilla de este año, salvo giro imprevisto en el final del mercado. Sería, precisamente la llegada de otro medio, el acicate que necesitaría el ex bético para empujarse fuera del Real Madrid.

Ha sido precisamente el club que le vendió a la entidad blanca por 16,5 millones el que más ha sonado siempre. Sin embargo, las condiciones económicas que consiguió Ceballos son las que han impedido su regreso. A pesar de tener siempre la puerta abierta, su sugestión nunca ha llegado a ser una apuesta de sacrificio real. Todavía esta semana, varios aficionados blancos afeaban al andaluz los 'me gusta' en varias publicaciones de béticos que pedían su fichaje.

Según ha informado el 'AS', Ceballos tendría ahora ofertas de varios equipos que disputarán la Champions la próxima temporada. Aunque su idea sería la de siempre, dejarse querer con el objetivo de ganar autoestima y valor, para quedarse finalmente a luchar por un puesto en el que parte en desventaja frente a Valverde, Tchouaméni y Güler, el tridente de inicio de temporada al que se sumará Bellingham cuando se recupere de su lesión.

EFE

La postura de mercado del Real Madrid con Ceballos es la que mantiene con otros jugadores que se ponen en la rampa de salida: "Si traes una oferta por este valor, te vas". Es el mismo desarrollo narrativo que ha vivido Rodrygo en las últimas semanas, con la notable diferencia de que el brasileño ha pasado de ser titular absoluto a carecer de minuto alguno con Xabi Alonso.

El Real Madrid le dejaría salir por 20 millones

Mientras que por Rodrygo el Real Madrid pide 100 millones, que empiezan a rebajarse con la prisa del mercado, Ceballos podría salir por una oferta que ronde los 20 millones. En el debut de Liga ante Osasuna, Xabi Alonso le dejó claro que es el último en la rotación. Le dio minutos residuales para 'matar' el 1-0 ante los 'rojillos'. En el Mundial de Clubes, el andaluz se dejó querer por el vasco en una zona mixta en la que dijo que ambos se iban a entender bien.

Atlas News

“No hay que despreciar todo lo que nos dio Ancelotti y cómo sacó la mejor versión de muchos futbolistas, especialmente los jóvenes. No se puede decir nada malo de él. A Xabi Alonso lo recuerdo del Mundial, de la Eurocopa... Lo hablaba con Modric, que me decía que era un jugador muy pesado a nivel de posicionamiento. Me va a venir mucho mejor. Los mejores entrenadores que me han venido son los que han jugado en mi posición", esperaba el mediocentro.

Ponía como ejemplo lo que vivió con Arteta en el Arsenal o con Luis Enrique en una selección española a la que siempre ha deseado volver. Lo más cerca que estuvo fue en su mejor tramo de la pasada temporada, pero siempre por detrás del resto de opciones. Sin embargo, Xabi Alonso no ve en Ceballos al sustituto de Kroos ni nada parecido.

Esa labor la ejerció en el estreno liguero Dean Huijsen, adelantando su posición. Ahora, el Real Madrid ha puesto a Adam Wharton, organizador del Crystal Palace, en el punto de mira. Un fichaje de al menos 80 millones cuyo interés relega aún más a Ceballos, inmerso en un bucle infinito del que no ha querido o no ha sabido salir.