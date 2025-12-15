Brutal ataque de Florentino al Barça: "El caso Negreira es el escándalo más grave del fútbol"

El discurso navideño de Florentino Pérez tuvo una dura mención hacia el FC Barcelona y, de nuevo, con el 'caso Negreira' como asunto principal. Florentino se acordó del arbitraje desde el VAR de González Fuertes como ejemplo del perjuicio que, en su opinión, está sufriendo el conjunto blanco.

"La mayor preocupación del Madrid es la situación arbitral. Com bien saben, la situación gravísima ocurrida con el ‘caso Negreira' durante casi dos décadas merece justicia. Es del todo incomprensible que las instituciones hayan dejado solo al Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que el presidente de los árbtiros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de velar por la integridad", señaló

Para Florentino Pérez, "el caso Negreira es el caso más grave del fútbol a día de hoy. Sabemos que se han pagado más de 8 millones por informes técnicos de árbitros. Y encima nunca fueron recibidos por los entrenadores. ¿Quién puede creer que se pagaron por estos informes que ni los entrenadores conocía de su existencia? Pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical".

Florentino apuntó al partido entre el Alavés y el Real Madrid cuando "fuimos arbitrados por un arbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club en al víspera de la final de Copa (González Fuertes, que estaba en el VAR). Y parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo no son penalti. Es la novedad de esa temporada"

"Es posible que algún club haya descendido víctima del caso Negreira. Se ha dañado a nuestro fútbol y hay que hacer justicia. No olviden que el juez instructor del caso lo calificó de corrupción sistémica. Y el Barça reconoció que se hacían esos pagos porque eran convenientes. ¿Por qué? ¿Para qué? El Madrid seguirá insistiendo y vosotros los medios jugáis un papel fundamental", concluyó.