Bruno Guimaraes revela contactos con el Real Madrid

"El Real Madrid es el mejor del mundo. Es genial. Fue solo una conversación, no fue nada más", sentenció el futbolista del Newcastle El brasileño sonó para ser el recambio de Casemiro

Bruno Guimaraes sigue liderando al Newcastle después de su último doblete ante el Brentford. Es lógico que equipos de la talla del Real Madrid le echaran el ojo al brasileño. Su nombre estuvo en la boca de muchos para ser el sustituto de Casemiro, que se marchó al United a principio de temporada. Al final, todo quedó en un rumor porque el centrocampista se acabó quedando en la Premier.

Sin embargo, el joven de 24 años ha confirmado que el Real Madrid se interesó por él y que llegaron a tener cierto contacto: “¡Aquí me siento como en casa! El Real Madrid es el mejor del mundo. Es genial. Fue solo una conversación, no fue nada más. Nunca dudé del proyecto, creí desde el principio. Siempre quise jugar en la Premier y disfrutarlo. La grada me ama y yo a ellos. No bromeo, aquí me siento como en casa. Necesito seguir avanzando”, comentó el brasileño después del encuentro liguero del pasado fin de semana.

Los 'Magpies' se hicieron con los servicios del joven ex del Olympique de Lyon a través de una operación de 42 millones de euros el pasado mes de enero durante el mercado invernal. La temporada pasada anotó cinco goles en los 17 partidos que disputó de la Premier, y en la presente campaña ya lleva dos tantos en los seis encuentros que ha estado disponible para Eddie Howe.

El Mundial de Qatar se presenta como una gran oportunidad para que el 'carioca' consiga proyectar su fútbol a nivel internacional. El joven centrocampista está haciendo todo lo posible dentro del campo para que Tite cuente con él.