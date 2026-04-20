Brujas - Real Madrid: horario y dónde ver la final de la Youth League por TV y en directo

Real Madrid y Brujas se dan cita en el Stade de la Tuilière de Lausana hoy lunes 20 de abril para medir sus fuerzas en la final de la UEFA Youth League. Los dos equipos llegan a Suiza con el objetivo de tomar el relevo del Olympiacos en el palmarés de la competición y obtener el billete hacia la final Intercontinental sub-20.

Después de eliminar al PSG en la tanda de penaltis con una actuación estelar de Javi Navarro, autor de tres paradas, el filial blanco afronta su último obstáculo en busca de un título que conquistó por última vez en la temporada 2019/20. El Brujas, por su parte, viene de imponerse con autoridad ante el Benfica (1-3) en la otra semifinal.

El ganador de la final entre Real Madrid y Brujas conseguirá el último billete en juego hacia la final Intercontinental sub-20, dónde ya espera el Santiago Wanderers. El conjunto chileno conquistó la Copa Libertadores sub-20 después de imponerse al Flamengo en una agónica tanda de penaltis.

¿A qué hora juega el Real Madrid contra el Brujas la final de la Youth League?

El partido entre Real Madrid y Brujas, correspondiente a la final de la UEFA Youth League 2025/26, se disputará hoy lunes 20 de abril a partir de las 18:45 horas (CET).

¿Dónde ver la final de la Youth League por TV y online?

En España, la final de la UEFA Youth League 2025/26 entre Real Madrid y Brujas se podrá ver en abierto a través de Real Madrid TV, el canal oficial del conjunto blanco.

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Otra opción alternativa para ver el partido por el título es la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal Vamos.