En directo
YOUTH LEAGUE
Brujas - Real Madrid, en directo: final de la Youth League, en vivo
Los blancos se juegan su único título europeo de la temporada
Minuto 18 (0-0)
¡Otraaaa del Real Madrid! Se la encontró Ciria en la frontal del área totalmente solo, pero la envió demasiado arriba. Se empieza a inclinar el terreno de juego
Minuto 17 (0-0)
Menudo duelo de porteros tenemos por delante. Vaden Driessche tiene una pintaza tremenda y Javi Navarro ya demostró de lo que es capaz en las semifinales... duelo clave
Minuto 16 (0-0)
¡QUÉ PARADOOOON DEL VANDEN DRIESSCHE! Otra jugada espectacular de Yáñez. Buscó la escuadra más alejada, pero el portero belga voló. Impresionante
Minuto 15 (0-0)
Inicio muy gris del Brujas... así será muy complicado que levanten su primer título. Aunque cuidado que arrancaron igual en las semifinales y se lo terminaron llevando
Minuto 13 (0-0)
Dominio absoluto del Real Madrid. El Brujas prácticamente no sale de su campo... han arrancado muy bien los blancos
Minuto 10 (0-0)
¡Primera jugada peligrosísima del Real Madrid! Gran jugada individual de Yáñez. El extremo se marchó de dos dentro del área, pero su remate no encontró la escuadra
Minuto 8 (0-0)
Musuayi será un problema para Aguado y Joan Martínez. El delantero del equipo belga es un bicho físico. Por ahora lo están aguantando bastante bien
Minuto 7 (0-0)
Lo intenta bastante el Madrid por la banda izquierda. Ciria ya fue una pesadilla para el PSG en las semfinales. Dominio del Madrid, pero seguimos buscando la primera ocasión
Minuto 4 (0-0)
Primeros minutos de tanteo entre Madrid y Brujas. Se nota que es una final, nadie quiere cometer el primer error
Minuto 3 (0-0)
Por parte del Brujas, es su primera final en su historia de Youth League. La gran sorpresa del torneo, pero con un equipo muy rocoso atrás han conseguido superar las fases
- El Barça prevé un notable aumento de la masa salarial la próxima temporada
- Marc Muniesa, exjugador del FC Barcelona: 'Me gustaría volver al Barça y empezar a entrenar desde abajo
- Julián Álvarez activa el debate del 9
- El desplante de Oyarzabal a Ayuso, en el punto de mira
- Urizar Azpitarte, ex vicepresidente del CTA: 'Enríquez Negreira engañó al Barcelona
- El dilema de la 'piedra filosofal' del Barça
- Reacciones y polémica del Atlético de Madrid - Real Sociedad de la final de la Copa del Rey, en directo
- Pedri, cazado con su novia y las redes alucinan: 'Es un chaval humilde