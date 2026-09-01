Brugué, excompañero de Carlos Espí: "El fichaje nos sorprendió, pero ya se veía que lo podía firmar un grande"

El Real Madrid ha sido uno de los equipos que más movimientos, tanto de entradas como de salidas, ha realizado a lo largo del mercado de fichajes. Florentino Pérez era consciente de que el equipo necesitaba mejorar y, por ello, decidió poner a José Mourinho al frente del primer equipo y cerrar las incorporaciones de Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Carlos Espí, Yan Diomande y Sergio Martínez.

Uno de los fichajes que ya está dando un rendimiento inmediato ha sido el exjugador del Levante, quien fue el autor del gol decisivo para que el Real Madrid ganase su primer partido de LaLiga en el RCDE Stadium.

El delantero del Real Madrid anotó el 1-2 en el minuto 91, un tanto que jamás olvidará. "Soy el hombre más feliz del mundo", expresó el futbolista tras marcar el gol de la victoria. Sin duda, es una de las sensaciones de la competición.

El delantero del Real Madrid Carlos Espí (i) conversa con el entrenador Jose Mourinho tras marcar el 1-2, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este sábado en el RCDE Stadium, en Barcelona. / Quique García / EFE

El futbolista es consciente de que tiene un papel secundario en el club, ya que Kylian Mbappé ocupa su misma posición. Sin embargo, cuando el Real Madrid llamó a su puerta, no dudó ni un instante en aceptar la propuesta, tal y como explicó su excompañero de equipo, Roger Brugué, en el programa 'La Dazoneta'.

En un momento dado de la entrevista, el periodista Juan García Arroita se interesó en saber si se esperaba el fichaje de Espí por el Real Madrid: "A ver la verdad es que, al final, termina sorprendiendo porque el Real Madrid es lo más grande del fútbol".

El futbolista del conjunto valenciano reconoció que "cuando coincides con Espí, aparte de la edad que tienes, te das cuenta de su nivel... ya lo demostró la temporada pasada que nos ayudó en gran parte a salvar al equipo".

Brugué se estrenó como goleador en Primera con un tanto trascendental. / LALIGA

Asimismo, remarcó que era la primera temporada de Espí en la máxima categoría del fútbol español: "Tiene mucho 'boom' hacer esos números en primera división y encima él que mide 1,95".

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Por esta razón, no dudó en decir que "se veía a venir que lo podía firmar un grande".