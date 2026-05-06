REAL MADRID
¡Otra bronca brutal en el Real Madrid! Tchouaméni y Valverde casi llegan a las manos
Ambos tuvieron sus manos y sus menos en el entrenamiento de hoy y vuelve a quedar claro que el clima de tensión sigue muy presente en el vestuario blanco
La situación en el Real Madrid empieza a ser totalmente insostenible. Con un técnico que sabe que no seguirá la próxima temporada y una nómina de futbolistas que piensa más en el Mundial que en acabar la temporada de la mejor forma posible, el clima en el vestuario blanco empieza a ser irrespirable. Una nueva campaña sin títulos y una serie de peleas y broncas que no hacen más que demostrar que ese equipo necesita una profunda limpieza de cara al próximo curso.
Hace unos días conocimos el tortazo que le propinó Rüdiger a Carreras y que el propio lateral confirmó horas después. Y ahora un nuevo momento de tensión hace estallar por los aires una armonía que prácticamente no ha existido. Según apunta el diario 'MARCA', Tchouaméni y Valverde, dos de las piezas más importantes del Real Madrid en el centro del campo de esta temporada, a punto han estado de llegar a las manos en el entrenamiento de hoy.
Bronca monumental
Tal y como informa el medio madrileño, el francés y el uruguayo han elevado el tono de la discusión hasta hacerla prácticamente insostenible. Una situación que, después del entrenamiento, ha seguido también en el vestuario. Al parecer todo empezó con un lance del juego, una falta que provocó uno de los lances más tensos en los últimos meses en Valdebebas. Los dos jugadores se encararon, se empujaron y mantuvieron una fuerte discusión que, por suerte, no llegó a males mayores.
Sea como fuere, esta situación no hace más que confirmar el clima irrespirable que existe ahora mismo en la plantilla del Real Madrid, con unos jugadores a los que la temporada se les está haciendo especialmente larga y dura. Mientras Mbappé ha estado de vacaciones pese a estar lesionado mientras sus jugadores se jugaban lo poco que les quedaba este curso, entre los disponibles solo hay cabreos y malestar por la situación.
Veremos qué sucede de aquí a final de temporada puesto que, pese a que el Real Madrid no quiera, todavía tiene que disputar un clásico y acabar la Liga de la mejor forma posible. Veremos si hay más broncas de aquí al final, pero aquí Florentino deberá poner una solución pronto.
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