La broma viral de Ibai Llanos tras el anuncio de Florentino Pérez

La comparecencia de Florentino Pérez celebrada este martes dejó uno de los movimientos institucionales más importantes del club en los últimos años. El máximo dirigente blanco anunció oficialmente la convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid, iniciando así el proceso electoral que marcará el futuro de la entidad madridista.

Aunque el anuncio se produjo dentro de la normalidad institucional del club, las redes sociales no tardaron en llenarse de reacciones, comentarios y bromas relacionadas con el proceso. Una de las más comentadas fue la protagonizada por Ibai Llanos, reconocido aficionado del Real Madrid y una figura que ha mostrado públicamente su apoyo al club blanco en numerosas ocasiones.

La broma de Ibai que incendió las redes

El creador de contenido reaccionó poco después de conocerse la convocatoria de elecciones con un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre aficionados y usuarios de redes sociales.

"Florentino Pérez ha convocado elecciones a la presidencia del Real Madrid. Tres millones de likes a este vídeo y me presento".

Ibai continuó la broma asegurando que incluso prepararía una candidatura formal para optar a la presidencia del club blanco.

"Tres millones de likes y hago una candidatura y me presento".

El streamer también ironizó sobre uno de los requisitos económicos necesarios para aspirar al cargo, ya que los candidatos deben presentar un importante aval financiero para concurrir a las elecciones.

"Luego tengo que reunir unos 300 millones de euros, ¿vale? Pero bueno, creo que son en dos semanas, así que poco a poco iré recaudándolo. Confiad en mí que tengo un plan".

La convocatoria electoral

La comparecencia de Florentino Pérez llega en un momento clave para el Real Madrid tanto a nivel deportivo como institucional. En las últimas convocatorias electorales, Florentino Pérez no ha tenido oposición y ha renovado el cargo sin necesidad de votación entre socios compromisarios. Además del respaldo deportivo y económico, los requisitos para presentarse a la presidencia del club, especialmente el aval económico exigido, han dificultado históricamente la aparición de candidatos alternativos.

Precisamente ese contexto fue el que aprovechó Ibai Llanos para construir una broma que conectó rápidamente con miles de aficionados madridistas en redes sociales.

Una reacción que mezcla fútbol y entretenimiento

La publicación del streamer volvió a demostrar la enorme conexión entre el mundo del fútbol y los creadores de contenido.

Ibai, que nunca ha escondido su simpatía por el Real Madrid y suele comentar la actualidad del equipo en directos y redes sociales, utilizó el anuncio institucional del club para generar una de las reacciones más virales del día.

Lejos de plantear una candidatura real, a pesar de que solo 3 horas después de la publicación del video ya cuenta con más de 277 mil "me gusta", el comentario fue entendido por los usuarios como una parodia sobre las enormes exigencias económicas y mediáticas que rodean la presidencia del club blanco.