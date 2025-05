Brasil aclara el lío Ancelotti: "El Madrid dio permiso para hablar con él hace 20 días"

El Real Madrid todavía no ha comunicado nada sobre el adiós de Carlo Ancelotti, pero la CBF ya anunció que será el próximo seleccionador de Brasil y que se hará cargo del equipo a partir del 26 de mayo, una vez finalice su etapa en el equipo blanco.

En medio de todo este lío, Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, ha querido aclarar las cosas y explicar cómo se produjo la negociación con el técnico italiano, así como algunas claves de lo que será esta nueva etapa en la 'canarinha'. Todo ello en una entrevista en UOL Esporte.

¿Por qué esperar por Ancelotti? "No teníamos claro que otros entrenadores también tuvieran la disponibilidad que buscábamos como fecha máxima, que era el 26 de mayo. No pude hacer ningún movimiento con ningún entrenador mientras Dorival estaba con nosotros. No negocio de antemano con el responsable. Tenía que respetarlo. Retomé (las negociaciones con Ancelotti) nuevamente. No fue directamente con el entrenador. Respeto las instituciones. Tuve que empezar todo de nuevo a través del propio club".

El sí del Real Madrid. "Hace unos 20 días. Fue entonces cuando el propio club me dio permiso para hablar con él. Ya teníamos un entendimiento, un sentido de confianza mutua, ¿verdad? Confiando en él, y él confiando en mí y en la institución. Por eso fue más rápido en términos de hacerlo bien. Pero el club tenía timing, independientemente de si era campeón o no. Independientemente (del resultado), tenía un gran interés en estar con el equipo".

La fecha del anuncio. "En realidad, esto debería haber sucedido el viernes. Pero hubo situaciones en las que al club le faltó timing (partido entre el Barcelona y el Real el domingo). Cuando fue el lunes, no fue premeditado. Lo que pasó el lunes es lo que pasa siempre, no por parte de la CBF: hubo una filtración. Y tanto la CBF como el técnico no lo quisieron desmentir más. Decir que no había esto, no había aquello. Ya no había manera. Cuando surgió el problema la CBF habló con él y se le dijo que se iba a confirmar, que ya no podíamos desmentir".

Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF / Agencias

El cuerpo técnico de Ancelotti. "Tiene un asistente, un preparador físico (eso no significa que pueda tener a alguien más), un analista de rendimiento y un entrenador de pelota parada. Son cuatro, con posibilidad de traer uno más. Y también aprovechando nuestra estructura. Los que traiga se sumarán a los que ya tenemos. Nadie se irá. Acepta la estructura CBF".

La posible llegada de Kaka. "La primera vez que no se dio por razones que ya sabes, él (Ancelotti) mencionó algunos nombres que podrían estar con nosotros. Pero después, cuando evolucionó, en este momento ahora, no habló de ninguna persona de esa manera. Habló de este grupo que trabaja con él. Si así lo desea y es para bien de la obra, la CBF no lo rechazará y lo apoyará".

Las condiciones. "Del contrato que veo que la gente habla y especula, lo único que está acordado es que vivirán en Brasil y en Río de Janeiro. Quiere vivir en Brasil y quiere ver partidos. Dijo que hay muchos futbolistas que pasan desapercibidos y que quiere conocer. El contrato es hasta final del mes del Mundial 2026 y si ambas partes entienden que se puede renovar, se renovará. Su objetivo es ser campeón del mundo con la selección nacional".