Brahim retrata el favoritismo de Ancelotti por Rodrygo

El brasileño pide a gritos que le sienten en el banquillo por su nula efectividad y poca aportación; fracasa como el líder que necesitan en ataque El malagueño fue el mejor ante Las Palmas, marcó el 1-0 y demostró que tiene tanto talento o más que su compañero y todo pese a jugar lesionado

Brahim Díaz llevaba dos meses esperando que Ancelotti le diera una oportunidad. Solo una. El malagueño había aparecido residualmente en cinco de los siete partidos jugados por el Real Madrid. El italiano dio descanso a Bellingham ante Las Palmas y decidió darle una oportunidad. Brahim dejó su sello, entusiasmó al madridismo, se echó el equipo a la espalda para ser el mejor jugador del partido y marcar el 1-0.

Su actuación fue reconocida con el MVP del partido y retrata a Ancelotti en su permanente apuesta por un Rodrygo que no está dando la talla. El brasileño ha funcionado bien a la sombra de Benzema, que ya no está, o Vinicius, que se ha perdido los últimos cuatro partidos por lesión, pero ha fracasado cuando ha tenido que dar el paso para liderar el ataque del equipo.

RODRYGO SE ESTANCA

Ancelotti tiene tanta fe en Rodrygo que lo ha mantenido en el once pese a sus flojas actuaciones, escasa efectividad y nulo liderazgo. Un jugador al que nadie puede cuestionar su enorme clase, pero sí cierta falta de ambición y carácter. La falta de delanteros en la horrible planificación ofensiva de la plantilla pasa también factura al italiano, que no tiene donde elegir. O sí. Pero la cantera no entra en los planes del de Reggiolo.

El italiano ha prescindido de Brahim con Vinicius lesionado, dejando en la cartuchera la otra bala desequilibrante que tienen en la plantilla en el uno contra uno. Ha preferido mantener a Rodrygo, que pide a gritos que le sienten en el banquillo por sus flojas actuaciones. El brasileño es un jugador diferencial que necesita centrarse para recuperar su mejor versión. Necesita dar el salto de calidad a un nivel superior que todos esperan, pero se ha estancado.

JUGÓ LESIONADO

La guinda a la gran actuación de Brahim ante Las Palmas se supo después del partido. Jugó infiltrado en un hombro para reducir los dolores que arrastra producto de una luxación. Eso explica que lo sustituyera a los 57 minutos en lugar de quitar a un desafortunado Rodrygo. También sentó a Joselu y sin ellos el Madrid frenó su ímpetu ofensivo pese a que Vinicius saliera al rescate.

Brahim está dejando sentado que tiene clase dentro y fuera del campo. Además de sus buenos actuaciones no se queja, acepta el papel de último recurso de Ancelotti y deposita su confianza en el italiano. “Debo tener paciencia porque en el Real Madrid están los mejores jugadores del mundo”, dice con humildad y se marca un objetivo: “Me focalizo en ayudar al equipo en todo lo que pueda, tanto en la faceta ofensiva como en la defensiva”.