Brahim resiste a la tentación de Arabia

Brahim Díaz es uno de los valores que tiene Carlo Ancelotti en el banquillo. El italiano le ha dado la espalda desde que el Real Madrid decidió recuperarlo del Milán hace dos temporadas, e incluso le invitó a marcharse sin siquiera valorar lo que podría aportar al equipo. El año pasado volvió a ningunear al malagueño, que se abrió paso a base de golazos y grandes actuaciones que obligaron al italiano a darle un poco más de visibilidad.

Le siguen más allá de Valdebebas

Pero su fútbol sí llama la atención más allá de Valdebebas y de los ojos de un Ancelotti, que se pone la venda ante él, porque no forma parte de ningún clan, ya sea brasileño, francés o de los veteranos. Y al italiano le importa demasiado tenerlos contentos a costa de sacrificar a quien sea aunque rinda en el campo. El fútbol árabe, qatarí y la Premier se interesan por su situación y por la posibilidad de ficharlo.

Desde el fútbol árabe podría tener una oferta de 100 millones de euros por cuatro temporadas, según ‘El Chiringuito’, pero también interesaría al fútbol catarí. Dos países con un nivel que no llaman la atención del marroquí, que sí miraría con cierta curiosidad a los equipos de la Premier que le siguen como el United o incluso el Arsenal. En los gunner está Arteta, que le espera después de haberlo entrenado en la etapa que coincidieron en el City.

Brahim ya es ídolo de Marruecos / Efe

Ancelotti como De la Fuente

De cualquier manera, su salida no es probable. Tiene contrato con el Real Madrid hasta 2027 y una cláusula de 750 millones de euros. El club blanco no le cerrará la puerta de salida en caso de que solicite irse, pero sí que presente una oferta al menos que se acerque a su valor de mercado que en la actualidad es de 40 millones de euros. Su precio de salida sería de 60 M€ como mínimo. Y si no está mejor valorado es por la falta de oportunidades que tiene en el equipo blanco.

Pero no se puede descartar que en un momento determinado el malagueño se canse de su situación con Ancelotti. Ya lo hice con Luis de la Fuente, que le ignoró cuando si atendió a otros jugadores del Barcelona, según el entorno madridista, y decidió acogerse a la nacionalidad marroquí ante el ninguneo del seleccionador. Lo mismo puede ocurrirle ahora en el Madrid por no llamarse ‘Brahimsinho’, por ejemplo. Ancelotti prefiere a Rodrygo y veremos si también a Endrick o Güler antes que a él, pese a sus buenas actuaciones.