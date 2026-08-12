Brahim pide sitio en el Madrid de Mourinho

Brahim Díaz no está dispuesto a asumir el papel de secundario que parece reservado para él en el nuevo Real Madrid de José Mourinho. La llegada de Diomande, por 125 millones de euros más 15 en variables, ha complicado todavía más su panorama en una plantilla con muchas alternativas ofensivas, pero el internacional marroquí ha vuelto a demostrar que tiene argumentos para reclamar protagonismo.

Después de completar un gran Mundial con Marruecos, Brahim fue titular ante el Deportivo y abrió el marcador con una acción de enorme calidad. En el descuento de la primera mitad, Lunin atrapó un córner del conjunto gallego y lanzó rápidamente el balón con las manos para encontrar al malagueño, que arrancó desde el centro del campo. Brahim controló el envío con el pecho, ganó metros con una potente carrera y se plantó completamente solo ante Leo Román. El atacante no perdonó y definió por abajo para poner el 1-0.

Un verano para reivindicarse

Brahim llega a esta pretemporada después de haber sido uno de los grandes nombres de Marruecos en el Mundial. El madridista terminó el torneo con un gol y cuatro asistencias en seis partidos, consolidándose como una de las referencias ofensivas de una selección que cayó en los cuartos de final.

Su decisión de jugar con Marruecos en lugar de España también ha cobrado fuerza durante este verano. "Estoy muy contento de lo que estoy consiguiendo. El apoyo y el amor que he tenido desde mi llegada a Marruecos ha sido algo increíble. Dar la mejor versión de mí es algo único", explicó durante el Mundial. Ahora, su reto está en trasladar esa versión al Real Madrid.

Brahim está a un gran nivel con Marruecos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Diomande le complica el camino

La llegada de Diomande ha provocado un reajuste en el ecosistema ofensivo del Madrid. El costamarfileño puede actuar en ambas bandas y apunta a convertirse en una pieza importante para Mourinho, especialmente en la derecha.

En ese escenario, Brahim parecía destinado a perder protagonismo. El malagueño había sido durante años ese jugador capaz de entrar y salir del once, pero con la llegada de Diomande su papel podía quedar todavía más relegado.

Su respuesta, sin embargo, ha llegado sobre el césped. Ante el Deportivo, Brahim ha aprovechado su oportunidad y ha firmado una acción individual que recuerda por qué el Madrid apostó por él. Mourinho ya tiene un nuevo mensaje encima de la mesa: Brahim quiere competir por minutos y no piensa regalar su sitio.