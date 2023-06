Brahim Díaz: "Vuelvo para triunfar en el mejor equipo del mundo"

El Real Madrid ha presentado esta mañana a su segundo fichaje, después del de Fran García El malagueño regresa al Santiago Bernabéu, tras una cesión de tres temporadas en el AC Milan

El Real Madrid ha presentado esta mañana al segundo fichaje para la próxima temporada: Brahim Díaz. El malagueño regresa al Real Madrid, tras haber estado tres temporadas cedido en el AC Milan y sigue los pasos de Fran García, quien fue presentado ayer, también regresando al Santiago Bernabéu previa cesión en el Rayo Vallecano.

"Me ha servido de mucho estos tres años en el Milan. He madurado mucho en el campo y fuera. Veremos a un Brahim que viene con muchas ganas de triunfar en el Madrid. Para eso vuelvo, para triunfar en el mejor equipo del mundo", ha explicado Brahim Díaz ante los medios de comunicación, explicando que regresar al Santiago Bernabéu "era mi primera opción y es donde siempre he querido jugar".

Al respecto de la competencia que tendrá para sumar minutos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, Brahim ha expresado lo siguiente: "La competencia está, pero eso es bueno. Estamos en el mejor club del mundo, con los mejores jugadores. Vuelvo para triunfar, pero con trabajo y humildad y para aprender del vestuario. Toca trabajar mucho y hacer mucho caso al entrenador".

Su llegada se enmarca en el contexto del adiós de Marco Asensio, quien firmará por el Paris Saint-Germain. A pesar de las diferencias entre ambos futbolistas, la llegada del malagueño servirá para suplir la del balear. "Asensio es un gran jugador y compañero. No se trata de ser suplente de lujo, sino dar el máximo para el Real Madrid. Trabajar cada día y aprender de cada cosa para mejorar siempre", ha comentado sobre el rol que desempeñaba Marco.

Halagos de Florentino

Como ya es habitual en las presentaciones de los nuevos fichajes del Real Madrid, el presidente de la entidad blanca, ha ensalzado la incorporación de Brahim Díaz, asegurando que "sus ganas de triunfar en el Real Madrid nos harán más grandes".

También ha destacado que "estos grandes jugadores son, además, madridistas de corazón y lo dan todo por este escudo y esta camiseta". Florentino ha querido recordar con su mensaje que "nadie tenga dudas de que vamos a seguir construyendo un equipo con ganas de seguir cosechando éxitos y títulos; cada título es el impulso para el siguiente".