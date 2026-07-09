Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialPedriAlexia PutellasHamza AbdelkarimPartidos Mundial hoyDjokovic - SinnerLamine YamalRossi MárquezMercado Fichajes hoyMundial 2026Cuándo juega EspañaEtapa 6 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaCuándo juega ArgentinaEspaña - CroaciaHorarios MotoGP GP de AlemaniaIreneDani OlmoGesto entrenador EgiptoMiguel IndurainCalendario España MundialMáximos goleadores MundialMáximo goleador histórico MundialMáximos goleadores EspañaEliminadas MundialPrograma San Fermín hoyDónde ver encierros San FermínCalendario partidos gratis Mundial 2026Noticias BarçaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

REAL MADRID

Brahim Díaz no escucha ofertas

Convertido en uno de los líderes de Marruecos, seguirá en el Real Madrid y renovará con el beneplácito de José Mourinho

Brahim: "Me gusta sentir la presión"

Brahim: "Me gusta sentir la presión"

Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alejandro Alcázar

Alejandro Alcázar

Brahim Díaz, la estrella del Marruecos que este jueves desafía a la favorita Francia en los cuartos de final del Mundial 2026, tiene dos objetivos: romper la barrera de las semifinales de la Copa del mundo para los Leones del Atlas y seguir en el Real Madrid 2026/27.

Brahim, que ha dejado atrás la pesadilla de la final de la Copa África, en la que quedó señalado tras fallar un penalti decisivo, vuelve a ser considerado el alma ofensiva de la selección de Mohamed Ouahbi, que en ausencia de su lesionado golador Ismail Saibiri confía en la creatividad y el juego entre líneas de Díaz para intentar derribar a un coloso como es la Francia de los Mbappé, Dembélé, Olise, Doué o Barcola.

No tanto por los goles que puede aportar el mediapunta madridista nacido en Málaga, sino por las 4 asistencias de gol que ha repartido hasta el momento a sus compañeros en la Copa del Mundo. "Es un jugador muy, muy grande, nos va a aportar mucho. Espero más de él porque es uno de mis mejores jugadores y vamos a darle el apoyo y la confianza que necesita para que rinda", lo defiende Ouahbi.

También está al alza su cartel en el Santiago Bernabéu. José Mourinho quiere mantener a Brahim Díaz en la plantilla, pues el delantero blanco viene de completar su mejor temporada en el Real Madrid favorecido por las bajas como Rodrygo, y los cambios de entrenador con líos incluidos. No tanto por sus goles, 2 en 42 partidos (1.680 minutos de juego) sino por esa visión de juego que le permite dar el último pase al compañero (9 asistencias).

El marroquí no quiere salir del Madrid pese a los cantos de sirena que le llegan de la Premier y de Italia, con la Juventus a la cabeza. A punto de cumplir 27 años (3-08-1999) su intención es sentarse con los dirigentes madridistas para prolongar su contrato que expira en 2027 hasta el 30 de junio de 2030.

Noticias relacionadas y más

Brahim piensa que a pesar de estar en una plantilla plagada de estrellas como es la del Real Madrid, ha aprovechado el escaparate del Mundial 2026 para confirmar que tiene el talento y la calidad para competir con los mejores y ser titular indiscutible en el conjunto blanco. Sin duda, tumbar a la Francia de sus compañeros Tchouaméni y Mbappé sería un argumento de peso para convencer de ello a Mourinho.

RRSS WhatsAppCopiar URL