Brahim se decanta por Marruecos

El jugador del Real Madrid había debutado en la selección española en un amistoso ante Lituania Los blancos tendrán un problema, pues será convocado para la Copa de África en enero

El delantero del Real Madrid, Brahim Díaz, se ha decantado por jugar con la selección de Marruecos, según una información tanto de 'As' como de 'Marca'. Todo lo contrario hizo el futbolista del Barça, Lamine Yamal, que ha preferido jugar con España, selección con la que ya debutó durante el pasado mes de septiembre contra Georgia, convirtiéndose en el debutante y goleador más joven de la historia de la selección española.

Brahim Díaz ha sido internacional en todas las categorías con la selección española, incluida la absoluta, con la que debutó en un amistoso ante Lituania cuando no pudieron jugar los internacionales convocados para la última Eurocopa por un positivo de Covid de Sergio Busquets. Aquel día, Brahim marcó uno de los cuatro goles de un combinado que dirigió el actual seleccionador, Luis de la Fuente.

El jugador del Real Madrid, que fue campeón del mundo sub-17 con la selección española, ha tomado esta decisión porque ha visto como su concurso era una prioridad para la selección de Marruecos y no para la de España.

Brahim celebra su tanto ante las Palmas | EFE

La normativa

Brahim puede cambiar porque no ha disputado todavía cuatro partidos con la selección absoluta de Marruecos. La normativa dice que un jugador con doble nacionalidad podrá cambiar de selección siempre y cuando no haya disputado más de tres partidos con una selección antes de cumplir los 21 años. Así pues, a Lamine Yamal, por ejemplo, le faltan dos partidos para no poder cambiar de selección. Debía jugarlos en este parón de selecciones pero una lesión lo impedirá. De todos modos, su decisión es firme y Marruecos ya ha renunciado al joven jugador del Barça de solo dieciséis años.

Con la decisión de Brahim, el Real Madrid puede tener un problema, pues el jugador será convocado para disputar la Copa de África durante el próximo mes de enero en Costa de Marfil. El torneo se disputará entre el 11 de enero y el 13 de febrero.