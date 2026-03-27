Bouaddi, la nueva perla que quiere el Madrid

Ayyoub Bouaddi es una de las sensaciones de la Ligue 1 francesa. A sus 18 años se ha convertido en el líder del centro del campo del Lille, quinto clasificado, al que sigue el Real Madrid, que necesita reforzar urgentemente la medular. El jugador internacional galo Sub-21 es objeto de deseo de los mejores equipos del continente.

Competencia

El Real Madrid lleva tiempo monitorizando al Bouaddi. Representantes del club madridistas habrían viajado en tres ocasiones a Lille para tantear al jugador, según ‘Defensa Central’. Son conscientes del interés de otros clubes de primer nivel, que también siguen las evoluciones del talentoso centrocampista.

PSG, Arsenal, Manchester United, Barcelona, Juventus y Liverpool también están interesados en fichar a un futbolista joven cuyo valor de mercado es de 40 millones de euros, valía 10 menos al comenzar la temporada. Tiene contrato con el club francés hasta 2029, por lo que se espera una puja intensa entre todos los equipos que le siguen.

Bloque francés

Será el jugador el que elija destino y el club en cuestión tendrá que negociar el precio final. En el Madrid esperan convencerlo con la presencia en la plantilla de un nutrido grupo de jugadores franceses a los que capitanea Mbappé. Un atractivo que puede valorar para hacer su elección.

Bouaddi es diestro, mide 1,84 y asemejan su estilo al de Rodri y Pedri, aunque está en formación. Un jugador capaz de dirigir el juego, dinámico, técnico, fuerte, recuperador, con visión y criterio para mover el balón. El club madridista lo sigue desde la temporada pasada y le habría trasladado el interés de sumarlo a su proyecto, al igual que han hecho otros equipos como el Arsenal o el PSG.