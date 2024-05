El Borussia se viste de víctima

La final de la Champions League está servida. El Real Madrid vuelve sobre sus pasos en busca del decimoquinto título ante un rival que no entraba en los pronósticos cuando empezó la competición, el Borussia Dortmund. El club alemán llega a Wembley tras dejar en el camino a dos equipos que partían en los pronósticos como favoritos para seguir adelante, el At. Madrid y el PSG.

Edin Terzic está haciendo un gran trabajo en Dortmund / EFE

En ambas eliminatorias dieron más opciones de ganar a españoles y a franceses y acabaron dando la sorpresa. Ahora vuelven a dar el protagonismo al Real Madrid, aunque con la esperanza de que ha llegado “la hora de romper con la serie del Real Madrid”. De hecho, los componentes de la plantilla del equipo alemán aceptan el papel de ser el “underdog” de la final, que en inglés significa el equipo que no es favorito pero que ha llegado lejos. Y es que casi todas las declaraciones que han salido de su vestuario y entorno engrandecen la figura del club blanco en la Champions, del equipo que tienen, y al que dan como favorito.

Un Madrid “abrumador”

Lo mismo hicieron en las eliminatorias con el At. Madrid y el PSG en cuartos y semifinales, respectivamente. Pocos apostaban por ellos, pero siguieron adelante para plantarse en la final. Edin Terzic, entrenador del Borussia se alegraba de que les tocase el At. Madrid: "Es un rival interesante. En partidos de eliminación directa, el Atleti es un pequeño monstruo”. Lo que tenía claro Terzic es que en esa eliminatoria y en la siguiente ante el PSG tendrían el factor campo a favor, y eso les va a faltar ahora, aunque está "convencido de que a un partido todo es posible".

Hummels marcó en el Parque de los Príncipes / AP

“Si alguien ha demostrado que todo se puede conseguir en un partido, esos somos nosotros”, subraya esperanzado. Tres de sus jugadores más relevantes respetan y realzan el potencial del Real Madrid. Su futbolista más experimentado es el central Hummels, que no ahorra adjetivos hacia los blancos: “La final ante el Real Madrid puede ser abrumadora, pero no hay que empequeñecerse... Es el club más grande del mundo. Siempre confían en su fuerza. No se ponen nerviosos, pase lo que pase en un partido”.

Objetivo, “sobrevivir”

A Hummels le sorprende la actitud que muestran los blancos en cada partido: “Es impresionante ver que, aunque los primeros 15 minutos no vayan bien, no se inquietan, sino que saben que volverán a meterse en el partido. Eso es lo que les distingue. Es fantástico jugar una final contra ellos”. El capitán Emre Can sigue la línea de su compañero: "El Real Madrid es el favorito, todo el mundo lo sabe. Pero haremos todo lo que podamos, pisaremos el acelerador y trabajaremos unos para otros. Y luego veremos qué sale de ello. Para sobrevivir allí, hay que ir con confianza en uno mismo”.

El portero Kobel también resalta la grandeza del rival: "Ante el Real Madrid pesa el nombre, especialmente en Liga de Campeones. Un equipo con mucha experiencia, muy maduro y simplemente muy bueno que siempre puede ser peligroso. Tenemos que estar despiertos. Será un partido muy intenso para nosotros”. En definitiva, se quitan presión para trasladársela a los blancos, de esta forma tienen poco que perder ante un rival tan adiestrado.