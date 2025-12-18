El Borussia Dortmund se interesa por la última apuesta de la cantera del Real Madrid

En el Real Madrid resulta mucho más difícil para los canteranos debutar en el primer equipo que en otros clubes del mismo nivel. El mejor ejemplo de ello es el de su eterno rival, el FC Barcelona, que apuesta fervientemente por la Masia como modelo de club. No obstante, hay algunas excepciones de jugadores formados en las categorías inferiores que logran jugar minutos con el conjunto blanco, y ese es el caso de Víctor Valdepeñas, el cual fue titular ante el Alavés en Mendizorroza. Su inclusión se debió a que Xabi Alonso no podía contar ni con Álvaro Carreras, ni con Fran García, ni con Mendy, ni Alaba, ni siquiera con la opción de Camavinga para el lateral izquierdo, lo cual puede ser significativo respecto a todo lo que debe suceder para que alguien del filial logre una oportunidad.

Ahora, según información de 'BILD', el Borussia Dortmund ha mostrado un fuerte interés en el jugador de 'La Fábrica', mientras que otros equipos de la Bundesliga y la Premier League también estarían trabajando en su posible incorporación, concretamente el Bayer Leverkusen y el Arsenal, siempre según el medio alemán.

Valdepeñas, en un encuentro con el Real Madrid Castilla / Instagram

La apuesta del Madrid por los canteranos

Una vez el defensa ya ha debutado, es turno del club madridista decidir si su participación va a más o queda en una simple anécdota causada por las lesiones y sanciones. Si bien el ex técnico del Bayer Leverkusen prometió una mayor inclusión de la cantera en los planes del primer equipo durante su presentación como entrenador madridista, lo cierto es que con el paso del tiempo esa promesa parece haber quedado en papel mojado. Por poner algunos ejemplos, lo que parecía una apuesta muy meritoria por Gonzalo García en el Mundial de Clubes, se ha ido diluyendo y ya no acumula titularidades, pese a si jugar los minutos finales en muchos encuentros. Además, ante el Talavera de la Reina únicamente incluyó en el once inicial a David Jiménez, pese a ser un choque ante un club de Primera Federación, mientras que desde el banquillo dio entrada a Jorge Cestero en el minuto 86. No obstante, nombres como el de Fortea, esperanza para los seguidores del Real Madrid en el lateral derecho, brillan por su ausencia, aun cuando Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold no están disponibles por lesiones.

Con Valdepeñas llega una nueva oportunidad de la dirección deportiva merengue de demostrar que sí pueden confiar en jugadores de su cantera, aunque habrá que ver si no se opta por venderle ante el interés de Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Arsenal, incluso cuando más allá de Álvaro Carreras ningún futbolista de la primera plantilla ha mostrado garantías en su posición.