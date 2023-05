¡Borran la cara de Vinicius de un cartel del Bernabéu!

El Real Madrid recibe hoy al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga envuelto en toda la polémica del 'Caso Vinicius' Ahora, un cartel de publicidad del Tour del Santiago Bernabéu ha sido vandalizado arrancando la parte en la que aparece la cara de Vinicius

El Real Madrid recibe hoy al Rayo Vallecano en el partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga. El conjunto blanco se enfrentará al equipo de Vallecas envuelto en toda la polémica del 'Caso Vinicius'.

En las últimas horas, el Comité de Competición ha confirmado que cerrará la Grada sur Mario Kempes de Mestalla por los insultos racistas contra Vinicius durante el Valencia - Real Madrid del pasado domingo y, además, no sancionará finalmente es al propio jugador brasileño, ya que le quitan la tarjeta roja recibida en el tiempo añadido.

Pese a poder jugar por la retirada de la sanción, el delantero brasileño no ha sido finalmente convocado por sus dolencias en su rodilla derecha.

Aun así, Vinicius sigue siendo protagonista en las horas previas al encuentro. Un cartel de publicidad del Santiago Bernabéu ha sido vandalizado arrancando la zona en la que aparece la cara del extremo madridista.

Some people really have some biiig problems in their head...



No need to tell you who's face this was, and i can't remember it has been like this in the last week. pic.twitter.com/8WFiHrauNa