Borja Jiménez: "Prefiero ganar al Madrid el miércoles en Copa que en liga en el Bernabéu"

Borja Jiménez, entrenador del Leganés, afirmó que preferiría ganar al Real Madrid el miércoles en la Copa del Rey y que eso les dé el pase a las semifinales que en el Santiago Bernabéu en liga, pese a que se encuentran peleando por la permanencia.

"Prefiero el del miércoles en la Copa del Rey y que nos deje en semifinales, no tengo ninguna duda", manifestó ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la eliminatoria de cuartos de final que se disputará a partido único en el estadio de Butarque.

"Para nosotros no hay presión. Estamos en cuartos de Copa del Rey, que es un premio al trabajo bien hecho en todo lo que va de año. No hay presión, hay ilusión por afrontar el partido del miércoles", manifestó acerca del duelo, el cual espera que sea "entretenido y abierto".

El técnico afirma que cambiará el planteamiento con respecto al duelo que perdieron esta campaña contra el conjunto blanco por 0-3 "para que el resultado sea diferente" y cree que el rival no va "a menospreciar ni el partido ni la competición": "Tienen una plantilla muy buena y estoy seguro de que van a tratar esta competición con las mismas garantías que las demás".

"No creo que lo que pueda ocurrir el miércoles vaya a influir ni positiva ni negativamente. El domingo tenemos un partido muy importante, pero creo que van a ser de aquí al final todos. Tenemos que afrontar el del miércoles con todas las garantías y todas las ganas; nos ha tocado un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles y queremos ganar", señaló.

Jiménez opina que para ganar deberán afrontar el choque igual que cuando ganaron al Barcelona o al Atlético: "Necesitas hacer muchas cosas bien, tener un día muy acertado en toda la toma de decisiones, que tu portero esté a muy buen nivel, que estés muy acertado en las ocasiones que generes. Necesitamos nuestra mejor versión y quizás no la suya. Desde lo táctico somos maleables e intentaremos buscar cómo nos sentimos más cómodos para atacar y para defender".

Asimismo, confirmó la baja de Seydouba Cissé y lamentó que vayan a tener un problema grande a nivel numérico debido a las lesiones y las salidas en invierno. Por otro lado, al ser preguntado si preferiría quedarse con Vinicius Jr., Jude Bellingham o Kylian Mbappé eligió a Luka Modric.

En cuanto a la baja de Antonio Rüdiger afirmó que si no juega él lo hará "uno del mismo nivel y talento" y reconoció haber visto fotos pero no "la imagen como tal" de la jugada en la que el Real Madrid reclamó expulsión de un jugador del Espanyol durante el enfrentamiento que cruzó a ambos equipos el pasado fin de semana: "Intuyo que, como todo el mundo ha visto, es roja; no hay mucho debate".

Al hilo de las críticas hacia el entrenador que tendrá enfrente, el italiano Carlo Ancelotti, indicó: "Estamos hablando de uno de los entrenadores más exitosos a nivel mundial, no solo en el Real Madrid. Pero nuestra profesión por desgracia es así, todo el mundo puede opinar de nuestro trabajo, es algo muy habitual, lo tenemos interiorizado, y por lo general nos suele dar bastante igual. Intuyo que yo lo llevaría de la misma manera, desde la normalidad y la tranquilidad. Por desgracia la profesión es así".

Por último, habló sobre la situación de los suyos en la clasificación liguera: "Estamos por encima de nuestras posibilidades en lo que estamos consiguiendo, pero somos un recién ascendido; hay que ver dónde están Valladolid o Espanyol. Nuestra segunda vuelta hemos empezado con el primero, el cuarto y el sexto... no ha sido sencilla de inicio. Pero sabíamos que iba a ser así".

"Nos encantaría estar mucho más lejos; creo que este año va a ser un descenso alto y estamos preparados para entrar en cualquier momento ahí porque sabemos que puede ser nuestro signo. Hay que llegar con vida al último partido y depender de nosotros, eso lo firmaría ahora mismo con sangre; depender de nosotros el último día con nuestra gente para mantener la categoría", completó.