Borja Jiménez, exentrenador de Diomande en el Leganés, cuenta cómo era el nuevo fichaje del Real Madrid: "No entendía qué hacía"

El Real Madrid hizo oficial la semana pasada el fichaje de Yan Diomande, por el que ha pagado 125 millones de euros al RB Leipzig más otros 15 en variables. El marfileño de 19 años se ha convertido en una de las grandes apuestas del conjunto blanco tras pasar del Leganés al fútbol alemán y, ahora, al Santiago Bernabéu.

Su historia empezó a cambiar cuando llegó al Leganés, donde apenas necesitó unos meses para llamar la atención de varios clubes europeos. El Leipzig fue el que más rápido se movió y terminó pagando alrededor de 20 millones de euros para hacerse con el jugador, que en Alemania siguió creciendo hasta convertirse en uno de los nombres destacados de la Bundesliga.

Borja Jiménez fue uno de los primeros entrenadores del futbolista en el Leganés, y pudo comprobar el talento que tiene. En una entrevista para 'El Tertulión de los domingos', ha reconocido que todavía hay mucha gente que no le conoce realmente: "Es un jugador que mucha gente no conoce, que solo ha visto highlight, pero creo que va a sorprender a muchísima gente por el descaro que tiene".

Yan Diomande, exjugador del Leganés / CD Leganés

Una de las cosas que más le llamó la atención fue su facilidad para llevar el balón con las dos piernas: "Es un futbolista diferencial, que no sabes si es diestro o zurdo cuando lleva la pelota. Tiene mucha verticalidad, muchísimo desborde de 1 contra 1".

También se fijó mucho en su manera de regatear, porque Diomande tiene una forma bastante particular de enfrentarse a los defensas: "Él tiene la capacidad de parar, o sea, parar completamente la pelota y esperar que el rival le haga entrada, y a partir de ahí finta. Es algo muy poco habitual".

El entrenador recuerda el día que lo vio entrenar con el filial del Leganés y que en poco tiempo llegó a marcar cuatro goles: "A los 15 o 20 minutos del entrenamiento ya nos había demostrado... Yo no entendía qué estaba haciendo ese futbolista en el filial".

Diomandé, en un encuentro con el Leipzig / k

Diomande empezó a superar una y otra vez a los jugadores del primer equipo que tenía delante y su nivel fue tan alto que decidieron sacarlo del campo antes de terminar el entrenamiento para evitar que pudiera sufrir una lesión: "A los 45 minutos pedí que lo retiraran del campo porque ya habíamos visto lo suficiente. En la primera acción regatea a los nuestros, se la cambia de pierna... La segunda, muy parecida. La tercera, un control increíble".

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Jiménez también ha querido destacar una parte de su personalidad que considera importante para entender su evolución: "Él siempre buscaba salir el último del entrenamiento y nos solicitaba mucho trabajo individual porque quería aprender muchas cosas tácticas. De esa pasta hay muy poquitos futbolistas".