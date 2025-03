Borja Jiménez, sobre el arbitraje: "Esperemos que el club alce la voz y pueda hacer algo"

Borja Jiménez, entrenador del Leganés, mostró su confianza en el estamento arbitral y catalogó lo que consideró errores en el partido ante el Real Madrid como “mala suerte”, aunque, a la vez, pidió a su club que haga “algo al respecto” siguiendo “la dinámica de todos los clubes que alzan la voz” porque sería algo “positivo” para ellos.

“No voy a protestar hoy otra vez. A ver si tenemos suerte con los sorteos. Lo dije el viernes y lo digo por activa y por pasiva, los que estamos abajo o ahí arriba tienen poco derecho a quejarse. Confío mucho en el estamento arbitral, pero hemos tenido mala suerte. Ojalá el club haga algo al respecto”, dijo en sala de prensa.

“Me refiero a seguir la dinámica de todos los clubes, que alzan la voz e ir en la misma línea. Eso es positivo para nosotros”, añadió Borja.

Un Borja Jiménez que se refirió al penalti señalado en contra de su equipo de Óscar Rodríguez sobre Arda Güler y a la falta del peruano Renato Tapia sobre el brasileño Rodrygo Goes que propició el tanto de la remontada del Real Madrid (3-2). “No creo que sea falta de nivel ni muchísimo menos. He tenido la suerte de hablar con él -el árbitro González Fuertes- antes de que empezar el partido. No ha tenido su mejor día, cómo nos puede pasar a nosotros. Él será autocrítico, pero mi máximo respeto. Hemos tenido mala suerte, otra vez”, señaló.

Además, el técnico del Leganés desveló que sus futbolistas están enfadados tras ver las dos acciones mencionadas. “Están muy enfadados porque hemos visto las acciones y están indignados, enfadados; he intentado que valoraran lo que han hecho para hacer el buen partido que ha hecho el equipo aquí. Hemos tenido el 2-3 nada más encajar el 2-2. El Madrid ha dominado, nos ha tenido cerca del área, pero sabíamos que teníamos que ser así. Estaban muy molestos por las circunstancias”, aseguró.

Por otro lado, Borja Jiménez ponderó el nivel de su equipo en el Santiago Bernabéu a pesar de la derrota 2-3 ante el Real Madrid y lamentó que estén haciendo méritos para ganar pero no lo hayan conseguido en las tres últimas semanas.

“Nos vamos con sensaciones malas porque hemos hecho méritos para no perder aquí. Hemos tenido la mala suerte que no ha perjudicado todo lo que iba ocurriendo en el partido. Llevamos tres semanas consecutivos en las que el equipo merece muchos más puntos que tenemos; pero este es el camino que tenemos que seguir”, comentó.

“Me preocuparía que no viera el equipo como lo estoy viendo. Estoy convencido de que en algún momento el fútbol nos lo va a devolver porque estamos haciendo méritos; no hemos merecido perder las últimas tres semanas y hemos perdido”, sentenció.