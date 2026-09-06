Borja Iglesias retrata a un youtuber del Real Madrid por lo que dijo tras la derrota ante el Betis: "¡Qué barbaridad y qué vergüenza!"

Las reacciones en el mundo del fútbol son más que habituales, pero lo que no se puede permitir es que se conviertan en ataques de odio cuando el equipo al que apoyas pierde. Eso fue precisamente lo que ocurrió el pasado viernes, cuando el Real Madrid encajó la primera derrota de la temporada ante el Real Betis en La Cartuja por 1-0.

El youtuber madridista Iñaki Angulo, que desde enero de 2015 comparte sus opiniones, análisis y alguna información sobre la actualidad deportiva del Real Madrid, perdió los papeles completamente contra Héctor Bellerín.

No obstante, en ningún momento nombró su nombre, aunque hizo referencia a él a través de insinuaciones sobre su punto de vista político y por su orientación sexual.

"Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea..., que es rojo, que vota socialismo. No voy a decir su nombre. Y 'elle', vamos a llamarle 'elle' para que esté contento, 'elle' ha parado a Vinicius solo", comentó en su canal de YouTube, donde cuanta con más de 600 mil seguidores.

Unos comentarios completamente fuera de lugar y lamentables que jamás deberían escucharse. Por ello, su opinión está dando mucho de qué hablar en redes sociales, especialmente en X, antes conocido como Twitter.

Una de las personas que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Borja Iglesias, actual jugador del Celta de Vigo, pero excompañero e íntimo amigo de Bellerín.

El futbolista del conjunto vigués citó el vídeo, en el que Angulo mostraba su odio hacia el futbolista del Real Betis, para empezar diciendo: "Guau, ¡qué barbaridad y qué vergüenza!".

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Por otro lado, no dudó en reconocer que "es la primera vez que veo a esta persona, pero lo que estoy seguro es que no es la primera vez que suelta burradas de este estilo".