REAL MADRID
Borja Iglesias: "El Madrid se ha desesperado más de la cuenta"
El delantero del Celta se mostró muy sorprendido con la actitud de los futbolistas del Madrid en el final del partido
EFE
Borja Iglesias, delantero internacional del Celta, celebró el triunfo ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu (0-2), en "un partidazo", y reconoció que los jugadores de Xabi Alonso se "desesperaron más de la cuenta" en el final de partido con el arbitraje.
"Tremendo, hemos leído muy bien el partido, hemos tenido también fortuna y hemos estado muy bien. Con el equipo que tienen, lo físicos que son, incluso con uno menos es difícil igualarlo pero creo que hemos leído eso también muy bien, hemos sido capaces de tener posesión, jugar en campo contrario, defender en bloque bajo bien. Hemos hecho una partidazo", aseguró en Movistar+.
El Real Madrid acabó con nueve jugadores por la expulsión de Fran García y Álvaro Carreras, en un final de partido que sorprendió a Borja Iglesias.
"Se ha enrarecido más de lo que creía. Al final ha habido muchas situaciones de parones, alguna falta que nos ha generado dudas a todos y ellos se han desesperado más de la cuenta yo creo", opinó.
Borja Iglesias valoró la buena dinámica del Celta lejos de Balaídos esta temporada tras ganar su cuarto partido de visitante. "El año pasado no éramos capaces de ganar fuera y este ganamos aquí. El fútbol tiene cosas que a veces no sabes explicarlas".
