Bordalás, sobre el rodillazo de Rüdiger a Rico: "Todo el mundo la vio muy clara"

José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este lunes, después de ganar 0-1 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, que el plan que planteó a sus jugadores "salió a la perfección". El técnico azulón aplaudió el choque que completaron sus jugadores, que, a su juicio, anularon por completo al Real Madrid hasta sumar una victoria que su equipo no conseguía en el estadio blanco desde hace 18 años.

"Estoy orgullosísimo de todos. Han hecho un partido excelente. Hay que poner en valor esta victoria tan importante ante un Real Madrid que se está jugando el campeonato. El plan salió a la perfección, lo que estábamos trabajando durante la semana. Esto es lo que quiero, un equipo con mentalidad ganadora, sea cuál sea el rival, pues que seamos capaces de plasmar en el terreno de juego lo que hemos plasmado durante la semana", declaró.

"Todos sabemos que ganar en el Bernabéu al Real Madrid no está al alcance del cualquiera. Es uno de los mejores equipos de la historia. Sabíamos que teníamos que sufrir. Es verdad que en el primer tiempo si hubiésemos tenido un poquito de calma en las contras, quizá podríamos haber creado más problemas", agregó.

Bordalas, entrenador del Getafe en el partido ante el Real Madrid / EP

El técnico del Getafe valoró que los jugadores del Real Madrid, "con la calidad que tienen", no generaron tantas situaciones para lo que están acostumbrados gracias a que sus hombres "no se desconectaron". También valoró la victoria dentro del contexto de las dificultades que ha sufrido el Getafe a lo largo de la temporada con una plantilla mermada que ha crecido tras la llegada de cinco refuerzos en el mercado de invierno.

"Hoy jugaron cuatro futbolistas que llegaron en el mercado de invierno. Chicos que venían de jugar muy pocos minutos en sus equipos. Siempre los preparo para ganar, pero por todo lo que ha ocurrido a lo largo de la temporada, era muy difícil. Y estoy muy contento por los chicos".

Sobre la posible expulsión de Rudiger por un rodillazo a Diego Rico en la primera parte, no quiso valorar la jugada, aunque deslizó que "todo el mundo la vio muy clara". "Ahora queda disfrutar de la victoria y de los puntos. Está siendo una temporada dura, no hemos hecho absolutamente nada, queda mucha Liga. Está todo igualadísimo y nos jugamos muchísimo. Esto nos da energía. No podemos bajar la guardia, no podemos creernos nada", manifestó.

Franco Mastantuono se marcha expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Respecto a su primera victoria ante el Real Madrid tras 18 intentos, indicó que ese dato es "una muestra más de lo difícil" que es ganar al conjunto blanco. "Muchos equipos llevan muchos años y no son capaces porque son un equipazo y siempre es muy complicado. Por eso tiene mucho mérito la victoria. Muchas veces preguntaban que no ganaba al Real Madrid. Pero es que es muy difícil ganarle dirigiendo al Getafe. Es un club humilde que está pasando por las últimas temporadas por diferentes dificultades a nivel económico. Tiene mucho mérito y lo voy a disfrutar mucho. No se olvida una victoria así".

Por último, habló sobre el ejercicio táctico que completó el Getafe para anular a Vinícius. "Obviamente, Vini está en un estado de forma espectacular. Todos disfrutamos de su juego. Pero las ayudas a esas acciones de Vini, los uno contra uno, han sido formidables. No ha sido su mejor partido quizá porque nosotros hemos estado muy bien en defensa y las ayudas han sido muy buenas. El Real Madrid con Vini es muchas veces imparable y hoy hemos neutralizado bastantes acciones. Y no es fácil".