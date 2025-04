Bordalás pide respeto para Ancelotti: "Es el mejor para el Madrid"

José Bordalás, entrenador del Getafe, defendió este martes el trabajo de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, de quien dijo que "no hay debate" en torno a su figura, cuestionada tras caer eliminado por el Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Bordalás, que mantiene una buena relación con Ancelotti, valoró el momento en el que se encuentra el preparador italiano. Para el técnico azulón, es incuestionable la labor que hace en el Real Madrid un hombre al que se enfrentará este miércoles en la próxima jornada de Liga.

"Tengo un gran respeto a Carlo. Le tengo admiración, como tengo a todos los entrenadores porque es una profesión complicada. No soy la persona que deba valorar si está cuestionado o no. No creo que esté cuestionado porque lo que ha conseguido Carlo al frente del Real Madrid va a ser muy complicado que alguien pueda conseguirlo", afirmó.

"Está vivo en dos competiciones nacionales y lo ha ganado prácticamente todo. No hay debate en torno a Carlo. Es el entrenador que tiene el Real Madrid y el mejor en estos momentos para el Real Madrid", agregó.

Bordalás afirmó que las sensaciones del Getafe, después de perder dos partidos consecutivos ante Las Palmas (1-3) y Espanyol (1-0), son "buenas" y destacó que sus jugadores "han trabajado bien" en los últimos días.

"Esta temporada hemos demostrado que podemos competir ante equipos de gran nivel y confiamos plenamente en que el equipo va a volver a hacer un gran partido y a competir a gran nivel ante un rival grandísimo como el Real Madrid".

Preguntado por si han saltado las alarmas en el Getafe después de dos derrotas seguidas, recordó que la realidad de la Liga "es que cuesta mucho ganar partidos y sumar puntos" y recordó que, aunque el Getafe tiene 39 puntos, no tiene "nada hecho".

"Lo comentaba después del partido del Valladolid, que parecía que si el equipo no se metía en Europa, era una temporada mala. Pero la realidad es que cuesta mucho sumar y ganar partidos. Hemos hecho un buen comienzo de 2025 pero hay que intentar certificar cuanto antes el objetivo, que no es otro que sellar la salvación cuanto antes".

Para Bordalás, nunca es un buen momento "para enfrentarse a un equipo como el Real Madrid", al que calificó como "uno de los mejores del mundo" que en temporadas pasadas no ha dejado de ganar títulos.

"Tiene una de las mejores plantillas del mundo con muchísimas alternativas. Nunca es un buen momento. Sabemos de las dificultades. La diferencia de una entidad a otra es abismal en presupuesto y plantilla. No piensan en la final de Copa ni mucho menos. Están vivos en la Liga, tienen opciones y están pensando en recortar al Barcelona".

También habló sobre la posible ausencia de Kylian Mbappé, que este martes ha vuelto a los entrenamientos tras lesionarse un tobillo, y se mostró partidario de que los grandes jugadores jueguen siempre.

"Es un magnífico jugador, de una talla mundial, buenísimo. Siempre digo que me gustan que estén los mejores porque los partidos tienen mayor atractivo. Cuando hay bajas de jugadores de gran nivel, no es bueno para el fútbol. Igual que en nuestro equipo me gustaría que estuvieran todos. El Real Madrid tiene plantilla suficiente para suplir a cualquier jugador".

"Necesitamos sumar los puntos cuanto antes para certificar nuestro objetivo. Ojalá estemos acertados mañana para sacar un buen resultado. Pensamos en la victoria, en los tres puntos. Sabemos que las dificultades se incrementan cuando el rival es de la talla del Real Madrid. Mañana es un partido que nuestra afición sabe que es muy importante y seguro que nos va a animar", finalizó.