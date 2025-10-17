Bordalás: "El Madrid sigue siendo el mejor equipo del mundo"

El Getafe afronta este domingo uno de los partidos más difíciles de la temporada. El conjunto dirigido por José Bordalás recibirá al Madrid en el Coliseum. Tras cuatro partidos sin ganar, los locales buscarán romper su mala racha, aunque el técnico del equipo azulón ya sabe que no será tarea sencilla.

"El Real Madrid sigue siendo el mejor equipo del mundo y cada entrenador tiene sus matices. Xabi Alonso tiene una carrera dilatada como jugador. Es verdad que como entrenador lleva poco tiempo. Es muy positivo todo lo que está haciendo. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo a Ancelotti. Ahora hay otro entrenador y el Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo. Y lo va a seguir siendo porque es así", explicó en la rueda de prensa previa al choque entre ambos.

Xabi y Bordalás se enfrentarán en el Coliseum / David Klein/CSM via ZUMA Press W / DPA - Archivo

"Ellos se refuerzan y firman jugadores de muchísimo nivel en todas las posiciones. Tienen un grandísimo equipo y se hace mucho más difícil. Pero confianza máxima", añadió posteriormente Bordalás.

A la hora de hablar de nombres individuales, el técnico quiso resaltar que el pichichi de la competición no será la única amenaza que enfrenten: "Mbappé es un fantástico jugador y de los mejores del mundo. Está en un momento de forma francamente bueno y estamos viendo partido tras partido que es muy difícil neutralizar a un jugador que tiene ese talento, esa velocidad y ese instinto, pero no es sólo Mbappé, también muchos jugadores del Real Madrid tienen ese nivel. Es muy complicado. Tenemos que hacer un gran partido. Somos conscientes de ello".

"Es un partido que por el nivel del rival es más atractivo. El Real Madrid tiene jugadores de un altísimo nivel y cualquiera de ellos tiene la capacidad de voltearte el marcador con su talento", explicó Bordalás, antes de dejar claro que lo importante "es el conjunto y que estemos a un máximo nivel".

Al ser cuestionado por si firmaba un empate dado el nivel del rival, el entrenador del Getafe fue contundente: "Ningún entrenador antes de un partido firma eso. No conozco a ningún colega, y he hablado con muchos, porque a mí no me ha ocurrido nunca... Cuando afronto un partido, siempre con el máximo respeto al rival, salgo para intentar ganarlo".