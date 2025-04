Bordalás: "Ancelotti se merece un monumento, no se le puede poner en tela de juicio"

José Bordalás, entrenador del Getafe, defendió este viernes el trabajo del técnico italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti, de quien dijo que "se merece un monumento" por todos los éxitos que ha conseguido en el banquillo del conjunto blanco y que "no se le puede poner en tela de juicio".

Amigo personal del italiano, Bordalás, preguntado en rueda de prensa por las críticas que ha recibido Ancelotti tras su derrota frente al Arsenal (3-0), dio un paso al frente para valorar a un entrenador que afronta un final de curso intenso con el choque de vuelta ante el equipo inglés, la final de la Copa del Rey frente al Barcelona y la pelea por la Liga con el cuadro azulgrana.

"A Carlo, sabéis el cariño que le tengo. No he tenido oportunidad de hablar con él. No entiendo que haya alguna crítica. Creo que Carlo Ancelotti merece el reconocimiento máximo porque le ha dado mucho al Real Madrid", explicó.

"No se le puede poner en tela de juicio. No lo puedo entender ni lo voy a entender y no lo comparto para nada. Se merece un monumento porque lo que ha hecho y está haciendo en el Real Madrid es inigualable", concluyó.

Habló de la salvación, no de ir a Europa

José Bordalás atendió a la prensa en la previa del duelo de su equipo frente a la UD Las Palmas en LaLiga y aprovechó para defender, una vez más, su trabajo. "Este año todos partíamos con dudas respecto al Getafe. Estábamos en todas las quinielas para descender y afortunadamente tenemos 39 puntos. Tenemos que seguir trabajando para ver si somos capaces de estar en Primera División", dijo.

Pese a todo, recordó que todavía no se han asegurado la salvación, "queda un mundo". Por eso insistió en que "tenemos que sumar cuanto antes los puntos para llegar al final sin sufrir, algo que ya ha vivido el Getafe".

Bordalás recordó que el Getafe "es un club humilde" del que esta temporada salieron 13 o 14 jugadores y que recibió a otros de categorías "muy inferiores" y "no profesionales" que "en tiempo récord" se han adaptado. Por eso, cuando le insinuaron las opciones que tienen de llegar a los puestos que dan derecho a jugar en Europa, fue contundente: "Sería una temeridad pensar en algo que no se corresponde a la realidad. Hay clubes que han hecho inversiones muy importantes, con plantillas superiores y tienen dificultades", señaló.