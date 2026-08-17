Bombazo de Pedrerol: "El Real Madrid podría fichar a un centrocampista"

El mercado del Real Madrid parecía visto para sentencia. El conjunto blanco había reforzado su plantilla con varias incorporaciones y, después de que Rodri Hernández se decantara por el Barça, todo apuntaba a que Florentino Pérez había decidido no buscar una alternativa para el centrocampista del Manchester City.

Sin embargo, una información de Josep Pedrerol ha vuelto a abrir el escenario. El periodista, que se encuentra en plena promoción de su nueva etapa televisiva en Mediaset, ha dejado caer que el conjunto blanco todavía podría realizar un último movimiento antes del cierre del mercado. La posibilidad pasa, precisamente, por el centro del campo.

Josep Pedrerol y Florentino Pérez / SPORT

"Podría llegar un centrocampista"

Pedrerol ha sorprendido al asegurar que el Real Madrid podría acudir de nuevo al mercado este verano para incorporar un centrocampista. Una posibilidad que adquiere especial relevancia después de que Rodri haya quedado fuera de los planes de Florentino Pérez y encamine su futuro hacia el FC Barcelona.

La idea no sería, por tanto, dar por cerrada la plantilla pese a las últimas incorporaciones. Según la información deslizada por Pedrerol, en el club blanco se habría valorado durante los últimos días la posibilidad de reforzar una posición que sigue generando dudas. José Mourinho lo habría estado planteando y desde la capital lo consideran "posible".

La situación encaja con el debate que se ha instalado alrededor del Madrid. Tras perder a Rodri, diferentes voces han señalado la necesidad de incorporar un futbolista capaz de aportar control y equilibrio a una medular con mucho talento, pero sin un especialista que reproduzca exactamente el perfil del internacional español.

Zubimendi vuelve a aparecer en el radar

En este contexto, uno de los nombres que vuelve a cobrar fuerza es el de Martín Zubimendi. El centrocampista del Arsenal ya apareció en las quinielas del Real Madrid antes de que el conjunto blanco centrara sus esfuerzos en Rodri. Tras caerse la opción del jugador del Manchester City, el donostiarra vuelve a ser señalado como una de las alternativas que encajarían en el perfil que busca el club.

De hecho, informaciones recientes apuntan al interés madridista por Zubimendi, aunque no existe constancia de una oferta formal del Real Madrid al Arsenal.

Zubimendi, el todocampista que el Madrid dejó escapar / ANDY RAIN / EFE

Su situación en Londres también merece atención. Zubimendi fue una pieza importante del Arsenal durante la pasada temporada, pero la llegada de Bruno Guimarães puede aumentar la competencia en una zona en la que también están Declan Rice y otros futbolistas. Aun así, Mikel Arteta sigue contando con el internacional español: de hecho, confirmó antes de la Community Shield que estaba disponible.

El Arsenal terminó imponiéndose por 3-0 al Manchester City en la final, aunque Zubimendi no tuvo mucho protagonismo en el encuentro.

El Madrid aún puede tener una última bala

La cuestión ahora es si el Real Madrid está dispuesto a realizar un esfuerzo económico para reforzar la medular o si, finalmente, Mourinho tendrá que afrontar la temporada con los efectivos actuales.

La operación Zubimendi no sería sencilla. El jugador llegó al Arsenal procedente de la Real Sociedad y tiene contrato hasta 2030, por lo que los 'gunners' tendrían una posición de fuerza para negociar. Además, su valor de mercado se sitúa actualmente alrededor de los 75 millones de euros.

Pedrerol ha dejado abierta una puerta que parecía definitivamente cerrada. Y después de perder a Rodri ante el Barça, el escenario podría haber cambiado por completo. El Madrid tiene todavía margen para reaccionar y, si finalmente decide hacerlo, el centro del campo sería el objetivo prioritario.