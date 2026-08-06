Bombazo: ¡El fichaje de Rodri por el Madrid, casi roto!

Movimiento de suma importancia en el mercado. El fichaje de Rodri por el Madrid está, en estos momentos, prácticamente roto por la falta de acuerdo entre el futbolista del Manchester City y el equipo blanco. Según fuentes cercanas a la operación, la operación ha dado un giro inesperado en las últimas horas y parece que será difícil de reconducir salvo que el Madrid no haga un esfuerzo importante. El centrocampista estaba por la labor de firmar un acuerdo por cuatro temporadas, pero la propuesta blanca no ha acabado de convencer y las negociaciones se han tensado de tal forma que, por ahora, su fichaje queda congelado. Rodri desea regresar a España y ahora habrá que ver si hay otra opción sobre la mesa, con el Barça mirando de reojo una situación que, a día de hoy, a explotado.

Las reticencias entre Rodri y el Madrid siempre han sido grandes. El club blanco no se decidió a dar el paso por su fichaje hasta después del Mundial, cuando el centrocampista fue elegido mejor jugador del torneo y casi empujados por el clamor del entorno blanco por su incorporación. Florentino Pérez recelaba de un futbolista que fue cartel en las elecciones de su competidor, Enrique Riquelme, por lo que la relación nunca fue fluida. Rodri también estaba dolido con el Madrid por su comportamiento tras ganar el Balón de Oro, en el que le ningunearon en una actitud casi chulesca porque Vinicius no se había llevado el trofeo.

Así de tensas se iniciaron las conversaciones y, por el camino, la propuesta final que ha presentado el Madrid no ha acabado de convencer por ahora al jugador. A pesar de que se daba por un hecho el acuerdo, ahora mismo y si no cambian las cosas, es difícil que Rodri acabe jugando esta temporada con la camiseta blanca. Queda mucho mercado por delante, aunque las cosas están así en estos momentos.

A partir de aquí habrá que ver qué decisión toma Rodri y su entorno, abiertos a escuchar ofertas hasta finales de agosto. El centrocampista no ha escondido su interés de regresar a la Liga española tras dar por acabado su ciclo en el Manchester City y, por ello, se abrió a negociar con el Madrid, club que más se había interesado hasta el momento en firmarlo. La ruptura de negociaciones abre de nuevo el abanico, aunque las opciones son muy pocas, ya que el Atlético tiene a su centro del campo muy poblado y la plantilla prácticamente cerrada.

El Barça se informó por Rodri hace poco más de una semana. Tienen todos los números encima de la mesa y un dilema sobre su incorporación. Y es que Hansi Flick dejó claro que el centro del campo no es una prioridad porque tienen muchos jugadores en esa zona del campo. Pero ojo. También comentó que el mercado está abierto y que pueden pasar muchas cosas de aquí a finales de agosto. Lo que queda claro es que la opción Rodri va a estar encima de la mesa, aunque es un fichaje caro, muy caro. El City exige 65 millones de euros y el salario del futbolista, tras ganar el Balón de Oro, es altísimo.

El Manchester City siempre ha dejado claro que no le importaría retenerle, aunque le dejará marchar si así lo pide. De momento, se están reforzando en la zona del pivote y planificando como si Rodri no fuera a estar. Habrá que ver ahora si el Madrid da marcha atrás y consigue convencer al futbolista, que Mourinho considera muy necesario. Ya ha sucedido con Vinicius, que estaba más fuera que dentro, y al final se ha dado un acuerdo para renovar. Puede pasar de todo.