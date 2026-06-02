¡Bombazo de Enrique Riquelme! Raúl González sería el director deportivo del Real Madrid

El candidato opositor a Florentino Pérez sigue soltando bombas informativas. Después de asegurar que Rodri ficharía por el club blanco en el caso de ganar las elecciones ahora ha desvelado el nombre de su director deportivo.

En una entrevista a la Cadena Ser Riqauelme ha explicado que Raúl González sería la persona encargada de asumir la dirección deportiva del conjunto madridista.

Raúl es una de las leyendas del Real Madrid, club en el que jugó des de 1994 hasta el 2010. El ex-futbolista blanco, de 48 años, trabajó recientemente en el club madridista como entrenador del Castilla pero nunca fue tenido en cuenta por Florentino como un candidato al banquillo del primer equipo.

Tras sumar seis temporadas como entrenador del segundo equipo madridista, Florentino escogió a Álvaro Arbeloa para suplirle y a los pocos meses el aragonés ascendió al primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso.

Enrique Riquelme: "Estas elecciones son directamente un referéndum sobre la venta del Real Madrid" / EFE

Raúl es uno de los mejores delanteros de la historia del Real Madrid y así desveló Enrique Riquelme su apuesta por él en una entrevista en el programa El Larguero:"Lo tengo ya cerrado. Es español y para este proyecto y en la situación en la que está el club, tenemos que volver a esos valores, a ese madridismo, al ADN. Tiene que ser una leyenda del Real Madrid, acompañado de grandes profesionales, alguien que ha jugado en el Real Madrid más de 740 partidos, 16 temporadas, más de 300 goles.No hay nadie que conozca mejor la casa blanca.

Riquelme no tiene dudas sobre la idoniedad de esta apuesta: "Es la persona correcta para liderar un proyecto deportivo como el que viene en el Real Madrid. Es don Raúl González Blanco. Si yo soy presidente, Raúl será el director deportivo del Real Madrid"

Raúl González, durante un partido con el Real Madrid Castilla. / BIEL ALIÑO / EFE

El opositor a Florentino explicó el proceso para escoger el director deportivo: Le tuve que explicar el proyecto, lo que esperamos de él y lo que pensábamos que podía aportar. No hay otra persona más adecuada para ese puesto que él. Además, hay una serie de leyendas del Real Madrid que van a formar parte del proyecto"

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Estaremos atentos a la réplica de Florentino Pérez que nunca ha apostado por esta figura.