La 'bomba Vinicius' estalla

El Clásico tenía que haber sido pura felicidad e ilusión en el Real Madrid, pero no todo fueron alegrías para los blancos. En la recta final del partido, mientras la tensión iba subiendo entre los jugadores, se produjo una de las imágenes de lo que llevamos de temporada.

Rondaba el minuto 70 cuando Xabi Alonso tomó una decisión cuanto menos polémica: Sustituir a Vinicius Jr con el partido todavía abierto para dar entrada a Rodrygo Goes. En ese preciso momento, el '7' del Real Madrid explotó, mostrando su desaprobación y el enfado con el técnico.

"Lo hablaremos, no quiero perder el foco de lo importante. Lo hablaremos dentro del trabajo del partido, que ha sido muy completo", explicó Xabi Alonso en rueda de prensa tratando de quitarle hierro a un asunto que, por mucho que él desee lo contrario, es una bomba que acaba de explotar en el vestuario.

Vinicius ya se ha rebelado contra el técnico tolosarra, pero no lo hizo solo por lo ocurrido en el Clásico. Esto viene de lejos. En lo que va de temporada, Xabi ha dejado en el banquillo al brasileño en los partidos ante el Oviedo, el Olympique de Marsella y el Getafe. Un hecho que, según el nuevo entrenador, es parte de la rotación.

A eso hay que sumar que, de los 10 partidos que ha empezado como titular, ha sido sustituido en 7 de ellos. En la mayoría, el extremo ha mostrado su descontento, pero ser sustituido en un Clásico en el que él podía marcar diferencias con los espacios que estaba dejando el Barça fue la gota que colmó el vaso.

No se trata solo de que Vinicius siempre sea elegido para irse al banquillo, también influyen los minutos (muchas veces cuando todavía faltan 20 minutos para el final) y el agravio comparativo respecto a Kylian Mbappé. El francés ha jugado 13 partidos y en todos ellos ha sido titular.

Vinícius Júnior muestra su desaprobación al ser sustituido mientras Xabi Alonso, con las manos en los bolsillos, observa su reacción / Bernat Armangue / AP

Xabi lo ha sustituido en algunos partidos, sí, concretamente en siete de ellos, pero nunca lo ha cambiado antes del minuto 81 y la mayoría de veces ha sido con el partido decidido en los minutos de la basura. Vinicius ha jugado 880 minutos hasta el momento, Mbappé ya acumula 1142 (prácticamente tres partidos completos más que su compañero).

Los dos jugadores se llevan bien y así lo evidencian en redes sociales, pero una cosa son las relaciones personales y otra el estatus en la plantilla. Mbappé llegó hace poco más de un año y en este tiempo ya ha relegado a Vinicius a un plano muy secundario.

El público general piensa en el francés como la imagen del Madrid, como el mejor futbolista del equipo blanco y como el más firme candidato que tiene el club a premios individuales como el Balón de Oro. Todo lo que un día perteneció a Vinicius, ahora pertenece a Mbappé.

Vinicius tiene que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico del Madrid / Bernat Armangue / AP

Una situación que no debe ser sencilla para el brasileño y en la que Xabi Alonso está ayudando más bien poco. El entrenador se ha empeñado en dejar claro quién es su favorito y el líder de su proyecto. No es que Vinicius no sea importante, pero sí ha quedado en evidencia que nunca estará a la altura de Mbappé para el técnico.

Mientras tanto, la renovación del contrato del '7' de los blancos sigue totalmente parada. Su vinculación con el Madrid termina en 2027 y la situación está en terreno pantanoso. Florentino no está dispuesto a dar su mano a torcer y al internacional con Brasil no le quedará otra que ceder en sus pretensiones si quiere seguir en el club. Si la cosa no se arregla en los próximos meses, el próximo verano puede decidir el futuro del futbolista.

La 'bomba Vinicius' estalló en el Clásico con las decisiones de Xabi Alonso y ahora el entrenador tiene la complicada tarea de poner las cosas en su sitio y calmar las aguas. Siempre será más fácil hacerlo con una victoria y el liderato en su mano, pero todo dependerá de la mano izquierda del nuevo técnico del Madrid, esa que su antecesor utilizó con tanta facilidad.