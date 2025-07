La 'bomba' casi imposible con la que sueña el Real Madrid

Desde que terminó la temporada y Xabi Alonso llegó al Real Madrid, tanto el técnico como el club tuvieron claro que la plantilla necesitaba cambios importantes. Los primeros pasos llegaron centrándose en la defensa, la línea que más críticas recibió la pasada campaña, especialmente en el caso de los laterales.

Con el fin de reforzar todas las posiciones de la zaga llegaron Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Dean Huijsen. El primero lo hizo libre, si bien el conjunto blanco pagó 10 millones de euros para poder tenerlo en el Mundial de Clubes, mientras los otros dos fueron fichados pagando sus respectivas cláusulas.

La necesidad apretaba y el club quería que Xabi Alonso contara con los mejores efectivos posibles de cara al Mundial de Clubes. Caso aparte es el de Franco Mastantuono, seguido por el equipo madridista desde hace tiempo y una oportunidad por la que hubo que volver a soltar mucho dinero (63,2 millones de euros) para evitar que el PSG se adelantara.

Los fichajes eran de nivel y reforzaban posiciones clave, pero para el entrenador tolosarra no eran suficiente. Dio un aviso tras la dolorosa derrota ante el PSG, admitiendo que había "margen" en materia de fichajes y que "siempre" están "con la idea de mejorar".

Xabi Alonso durante el partido de semifinales del Mundial de clubes ante el PSG. / AP

La posición más necesaria, o mejor dicho el rol, parecía bastante claro. La necesidad de un centrocampista organizador atormenta al Madrid desde la retirada de Toni Kroos. Una pesadilla que puede ser peor esta temporada, después de que Modric también haya abandonado el club y con el futuro de Dani Ceballos incierto a día de hoy.

A pesar de todo, en el club no están nada convencidos con la idea de dejarse un dineral en un jugador que no sea de primer nivel. El Madrid ya se ha gastado esta temporada 200 millones de euros, por lo que toca ser cuidadoso y no despilfarrar en jugadores cuyo rendimiento es una incógnita.

No obstante, hay un jugador que sí convence al equipo de la capital y también a Xabi Alonso. Según ha informado la cadena SER, "el único que encaja es Rodri, pero no es una operación viable por lo que cuesta, porque está bien en el City y porque hay que verle jugar después de su lesión", explicó Antón Meana.

Guardiola da instrucciones a Rodri durante el partido frente al Al-ain / EFE

El periodista también dejó muy claro que la idea del Madrid ahora mismo no es fichar un mediocentro organizador y que solo entraría al mercado si "Rodri se pusiera a tiro" o pudiera salir por una cantidad razonable.

El valor del centrocampista es incalculable para el Manchester City y para Pep Guardiola. Tiene contrato hasta 2027 y desde el conjunto sky blue están deseando que el vigente Balón de Oro regrese a su mejor nivel para poder llevar al equipo a las cotas altas que alcanzó con él a los mandos de juego.

El fichaje de Rodri por el Madrid sería el bombazo del mercado, pero por ahora todo parece quedarse en un sueño casi imposible. Sin embargo, lo que suceda la próxima temporada será fundamental. De no renovar en los próximos meses, el mediocentro llegaría al verano de 2026 entrando a su último año de contrato, lo que el conjunto blanco considera un escenario mucho más favorable para intentar su fichaje.