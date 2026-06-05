La bomba de Florentino incluye tres nombres: Vitinha, Neves y Olise

La campaña electoral por la presidencia del Real Madrid se ha disparado en los últimos días. Ambos candidatos no reservan munición para captar votos con el anuncio de fichajes top. Riquelme insiste en Haaland y Florentino anuncia que hará “una oferta a un club de Champions próximamente, el martes, que será el mayor pago que el Madrid habría hecho por un jugador en su historia, 150 millones por lo menos”.

Anuncio explosivo

El presidente saliente hizo el anuncio explosivo en el programa de Cuatro ‘Horizonte’, para lanzar un misil en el que descartaba a jugadores de la Premier y algunos nombres como Haaland, Doku, Kane e incluso Olise. Sin embargo, el entorno del presidente no descarta que el elegido sea el delantero francés del Bayern al encajar en el precio y en las necesidades del equipo.

Pero ls miradas se centran en Vitinha y Joa Neves, del PSG. Dos piezas cotizadas pero bien atadas por el equipo parisino, que extrema el celo sobre sus jugadores cuando se trata del Real Madrid. El precio de mercado de Vitinha y Neves es de 140 M€ cada uno. El primero tiene 26 años, el segundo, 21, y ambos tienen contrato hasta 2029.

Piezas básicas

Son piezas básicas en la maquinaria de Luis Enrique, dos centrocampistas que se complementan y a los que el técnico asturiano necesita para mantener la velocidad de crucero de los dos últimos años. Es cierto que la relación entre clubes se ha normalizado, pero será complicado que uno de los dos salga salvo por petición propia, algo que ya intentó Mbappé sin éxito.

Vitinha y Joao Neves, objetivos de Florentino Pérez / @PSG_espanol

Cualquier de los dos encaja en las necesidades del equipo blanco, que busca reforzar el centro del campo. Es la línea con menos recursos y compuesta por jugadores de perfiles similares (Tchouameni, Valverde y Camavinga). En ese sentido, Vitinha es el que conectaría mejor, pero es clave en el entramado táctico del equipo parisino, que no se plantea su salida.

Mendes y Olise

A favor del Madrid, que a ambos los representa Gestifute, la agencia de Jorge Mendes, que ha regularizado su relación con Florentino Pérez tras el fichaje de Mourinho, dejando atrás diferencias que enfriaron el cálido trato que mantuvieron hace una década. La única opción de que Florentino los fiche, además de que sea reelegido, es que el PSG acepte negociar porque el dinero no es problema para Qatar Investment Authority, dueño del club.

La otra opción es Michael Olise. Nacionalizado francés, aunque nacido en Inglaterra y que juega en el fútbol alemán. Su precio de mercado es de 150 M€ y el Bayern podría pensarse traspasarlo por esa cantidad. Lo fichó en julio de 2024 pagando al Cristal Palace 53 M€. Su perfil encaja a la perfección en el ataque del Real Madrid, que lleva demasiados años sin un extremo derecho tras el intento fallido con Mastantuono. Su llegada no compromete las posiciones de Vinícius y Mbappé, a los que complementaría para formar tridente atacante.