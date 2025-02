El Betis recurrirá la polémica roja de Antony para estar ante el Madrid

El Real Madrid 'se libró' de Antony para el partido contra el Betis de este fin de semana. El brasileño estaba siendo el jugador de moda en el conjunto andaluz desde su llegada el pasado mes de enero cedido procedente del Manchester United, pero este domingo se marchó expulsado ante el Getafe por una polémica tarjeta roja.

Según informa Gonzalo Tortosa del Chiringuito, el Real Betis recurrirá la tarjeta de Antony. Los andaluces estarían realizando un informe para presentar alegaciones a una posible sanción de dos partidos.

Y es que de confirmarse la posible sanción, el brasileño se perdería los duelos ante el Real Madrid y la UD Las Palmas. Dos partidos clave para los béticos para continuar luchando por las posiciones de play-off y tanto madridistas como canarios se librarían de la máxima amenaza de su rival.

Son tres goles y dos asistencias en sus primeros seis partidos. Para ponerlo en contexto, llegó al Villamarín en el mes de enero con un gol en toda la temporada con los 'Red Devils'.

La polémica expulsión

El brasileño perdió una carrera con Juan Iglesias, jugador del Getafe, y le entró por detrás con contundencia. Las imágenes no dejan claro si el jugador del Betis terminó impactando o no en la pierna del lateral azulón, pero las reacciones de los jugadores béticos fue de no entender el veredicto del árbitro.

La decisión fue del asistente de Alberola Rojas. El linier que vio la acción de muy cerca insistió e hizo cambiar la tarjeta del colegiado que ya tenía la amarilla en la mano.