Betis-Real Madrid: sin margen para el error

Este Real Madrid de Ancelotti empieza a ser indescifrable, aunque los rivales empiezan a saber de qué va. Si le das espacios, vuela; si se los niegas, se colapsa. Este domingo visita al Real Betis, un equipos dirigido por un ingeniero del fútbol como es Manuel Pellegrini. Creativo, eficaz y flemático, que ha devuelto la vida a los verdiblancos y que a veces hace levitar a su afición. Los dos necesitan los tres puntos: los madridistas en su persecución al Barça, líder que le saca siete puntos, y los béticos, al Atlético de Madrid por un puesto Champions.

Un partido que, a priori, encaja en el guante de los blancos, porque este Betis va para adelante y dejar espacios es lo que echan de menos los Vinicius y compañía. Otra cosa es que la pizarra no se refleje en el campo, y que el chileno decida imitar los pasos del Barça y del Atleti y huya de los dado por el Liverpool.

Las bajas de Fekir y Canales, sus jugadores con más talento, pueden invitarle a cerrar filas en defensa y actuar al contragolpe, eso que tanto daño hace a los de Ancelotti cuando se emborrican en romper defensas ordenadas sin un nueve nato atacando por la izquierda, sin rematadores en el área y abusando del toque y juego horizontal. Sin embargo, ambos prometen no cuestionar sus ideas, por lo que prometen un partido de ataque.

EL FACTOR RODRYGO

Ancelotti, que dice no tener once titular, quizá para despistar porque lo conoce todo el mundo desde que lo fijó a los tres meses de su regreso del año pasado, tiene dos titulares lesionados en defensa, Alaba y Mendy, además de Lunin, y un medio sancionado, Modric.

Le toca recomponer el once, intentar recuperar las sensaciones enriqueciendo sobre todo su fútbol ofensivo, que se colapsa ante defensas bien plantadas y más con Benzema en baja forma. Por eso se espera que recurra a Rodrygo, al que ha echado de menos en los dos últimos partidos y fortalecer ese ataque a echo aguas sin su tercer delantero.

Pellegrini tiene que más que pensar para este partido que Ancelotti. La ausencia de sus dos referentes ofensivos y el rival que tendrá enfrente hacen que se replantee la pizarra: apostar por un once valiente o blindarse para romper a base de transiciones ofensivas que sabe descomponen a los blancos. Sin embargo, y por su forma de ser, todo apunta que no cambiará sus ideas, que no se arrugará y dispondrá de un dibujo mixto con dos medios centro, tres medias puntas y un delantero.

Betis y Madrid no tienen margen de error, sobre todo los blancos en esa persecución desesperada de un Barça rocoso en la Liga.