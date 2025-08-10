El Betis piensa en Ceballos tras la lesión de Isco

El futuro de Dani Ceballos podría agitarse en las últimas semanas del mercado. El centrocampista del Real Madrid, con contrato hasta el 30 de junio 2027, vuelve a estar en la agenda del Real Betis después de que Isco Alarcón, pieza clave en el equipo de Manuel Pellegrini, haya sufrido una lesión que le mantendrá fuera durante varios meses pese a optar por un tratamiento conservador.

Isco sufrió en el último amistoso de pretemporada una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio del peroné izquierdo. La lesión del jugador bético es un mazazo para el equipo verdiblanco, que se encuentra a ocho días de disputar su primer partido de Liga frente al Elche a domicilio.

El golpe, por suerte para los intereses béticos, no tiene relación con su lesión previa pero obligará al malagueño a perderse al menos, según apunta el diario de Prensa Ibérica 'El Correo', 10-14 semanas de competición entre LaLiga y la Europa League. Una baja que obliga al Betis a buscar soluciones inmediatas en el mercado.

Opción Ceballos

Según informa el diario 'AS', Ceballos es uno de los nombres que el club verdiblanco valora para reforzar su centro del campo. El utrerano, que mantiene el deseo de volver a Sevilla, ha tenido un papel secundario en el Real Madrid en los últimos años y no vería con malos ojos una salida que le garantice continuidad. El Madrid, por su parte, estaría abierto a traspasarle si llega una oferta de entre 15 y 20 millones de euros.

La operación no sería sencilla: el Betis debería equilibrar su presupuesto para afrontar una inversión de esa magnitud, también con la operación Antony de fondo, aunque el fichaje podría contar con un componente emocional que en el Villamarín valoran. Formado en la cantera bética, Ceballos salió rumbo al Bernabéu en 2017 y su regreso supondría un golpe de efecto para la afición.

Hace unas semanas, durante la presentación de otro 'repatriado', Junior Firpo, Ángel Haro, presidente del Betis, dejó claro que "no le cierra la puerta a ningún jugador y mucho menos a futbolistas que han estado en esta casa". Eso sí, matizó que "cuando la dirección deportiva habla de un jugador, éste tiene que entrar en unos parámetros económicos. El tema de Dani ya lo dije. Él tuvo la oportunidad hace dos años, cuando era una negociación entre dos partes. Ahora hay tres partes y eso complica mucho las cosas. El club no va a pagar un gran traspaso por Dani porque no tendría ningún sentido".

En el Madrid no hay prisa, pero los blancos están atentos a cualquier movimiento que pueda generar ingresos. Xabi Alonso cuenta con Ceballos como recurso de rotación, a día de hoy es el sexto centrocampista, pero si el jugador insiste en salir y la oferta es satisfactoria, el club no pondrá impedimentos y menos con Thiago Pitarch, del filial, en la recámara.