Betis y Madrid, agarrados a una ilusión

Arbeloa no tira la toalla en la Liga, aunque debería preocuparse más del pobre juego de su equipo que de esperar un fallo del Barcelona para acortar distancias en una carrera que se ha puesto imposible: están a nueve puntos cuando quedan 18 por jugarse. Visita al Betis, que tiene que consolidar su clasificación europea sin perder el colchón de cuatro puntos que tiene con sus perseguidores.

Militao y Güler

El partido se presenta abierto entre dos equipos irregulares, aunque el fútbol de Betis es bastante más agradable y sensato que el del Madrid, que no gana en casa de los verdiblancos desde 2021. A esto suma que pierde por lesión a Militao y Güler, a los que se les ha acabado la temporada con los blancos, y se suman a las bajas de Courtois y Rodrygo

Pellegrini recupera al brasileño Antony, sancionado ante el Girona, y a Diego Llorente, que sale de una lesión. Además, tiene listos a Isco, “que no está para jugar 90 minutos ni para ser titular”, descubre el chileno, y a Lo Celso para potenciar al equipo. Talento en la reserva por si tiene que recurrir a él.

Antony y Abde celebran un gol del Betis / Europa Press

La crisis blanca es cabalgante con un equipo que no mezcla ni aunque quiera. Mbappé y Vinícius están en el punto de mira de su afición por mucho que los medios afines y el club suavicen el descontento con el rendimiento engañoso de ambos. Serán muy espectaculares y meterán muchos goles, pero descosen el balón cuando se trata de jugar en equipo. Y por ahí se rompe la magia.

El Betis, por el contrario, despliega un fútbol de buen gusto, aunque a veces lo paga su solidez defensiva.

Deprimido

El Madrid es de los que exige en esa parcela de resistencia, un aviso que encienden las alertas para no cometer errores que puedan penalizarles. Pellegrini sabe manejar sus recursos, incluso cuando las lesiones castigan a sus jugadores más brillantes, e intentará aprovechar la falta de constancia en la actitud defensiva de un rival que vive de individualidades y sacrifica el juego colectivo.

Arbeloa vive en otra dimensión. No se cansa de elogiar a sus jugadores, muchas veces para negar la evidencia. Ni su afición le compra el mensaje, cansada de promesas vacías y rendimientos desalentadores. El Betis volverá a medir la capacidad de un equipo que vive por debajo de sus posibilidades, que llega y deprimido, pero que es capaz de resolver partidos a latigazos para agarrarse a una Liga imposible.