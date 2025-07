El Betis "no le cierra la puerta" a Ceballos, pero "no va a pagar un gran traspaso"

Ángel Haro, presidente del Betis, dejó claro este martes que la entidad "no le cierra la puerta a ningún jugador y mucho menos a futbolistas que han estado en esta casa", como el centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos, aunque precisó que "el club no va a pagar un gran traspaso" por el jugador "porque no tendría ningún sentido"

"Cuando la dirección deportiva habla de un jugador, éste tiene que entrar en unos parámetros económicos. El tema de Dani ya lo dije. Él tuvo la oportunidad hace dos años, cuando era una negociación entre dos partes. Ahora hay tres partes y eso complica mucho las cosas. El club no va a pagar un gran traspaso por Dani porque no tendría ningún sentido", dijo Haro durante la presentación de Junior Firpo.

Manu Fajardo, director de fútbol profesional del Betis, dijo que "por supuesto" sería "un mal profesional" si no tuviese controlada "cualquier situación del mercado" y que "por supuesto, como con otros jugadores", ha hablado con el centrocampista de Utrera, aunque señaló que no va a hacer una novela de esto ni a dar detalles de las conversaciones.

Ángel Haro, presidente del Real Betis / Agencias

El presidente bético se refirió también a la vuelta del brasileño Antony dos Santos tras la cesión del pasado ejercicio desde el Manchester United y señaló que "desde el punto de vista económico, tiene que entrar en los parámetros económicos del Betis".

"Sobre una posible compra, pues depende de qué cifra estemos hablando. Creo que es más factible una cesión, por las cantidades que el Manchester United puede requerir en el otro caso. Me gustaría poner de manifiesto la dificultad de traer a un jugador como Antony. No quiero que se vea como un fracaso si finalmente no termina llegando. Lo estamos intentando, pero es complicado", dijo Haro, quien apuntó que la renovación del técnico Manuel Pellegrini, que acaba contrato en 2026, se verá a lo largo de este año.