Bernardo Silva ya está a las órdenes de Mourinho

José Mourinho va recuperando poco a poco a los mundialistas. El técnico portugués, que atribuyó el empate a dos contra la Fiorentina a la falta de efectivos, ha contado con tres caras nuevas este lunes en el primer entreno de la semana. Bernardo Silva, Vinicius Júnior y Brahim Díaz se han ejercitado en Valdebebas por primera vez este curso.

El centrocampista portugués, que ha llegado libre procedente del Manchester City este verano por orden expresa del preparador luso, se ha estrenado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, a la que ha acudido tras superar las pertinentes pruebas médicas. Bernardo Silva, que puede actuar tanto en el centro del campo como en la banda izquierda, es el tercer fichaje que se incorpora a los entrenamientos, tras Denzel Dumfries y Carlos Espí.

Bernardo Silva supera las pruebas médicas / Real Madrid CF

El jugador de 31 años recala en la capital española después de una Copa del Mundo decepcionante con Portugal, que cayó en octavos de final contra la selección española. En el Manchester City, sin embargo, ha asumido un papel crucial en los éxitos recientes, ya que era fijo en los planes de Pep Guardiola. En la última campaña, Bernardo Silva disputó 53 partidos, en los que marcó tres goles y repartió cinco asistencias entre todas las competiciones.

Marc Cucurella y Konaté, las otras llegadas hasta ahora del conjunto blanco en este mercado, pisarán Valdebebas la próxima semana, pues alcanzaron la fase final del Mundial 2026. No así Brahim Díaz y Vinicius Júnior. El marroquí ha vuelto a los entrenamientos en el día de su cumpleaños, mientras que el brasileño, con su futuro en el aire, pues finaliza contrato en junio de 2027, también ha regresado de sus vacaciones.

Los tres futbolistas apuntan a estar disponibles en el próximo compromiso del Real Madrid esta pretemporada, que tendrá lugar el sábado 8 de agosto a las 19 horas en Budapest contra el Ferencvaros. Por el momento, el club blanco suma dos victorias en los dos choques de entrenamiento, ante el Alcorcón (1-0) y el Leganés (4-1), y el empate en el único duelo oficial, que se celebró este pasado sábado en Austria frente a la Fiorentina (2-2) en tierras austríacas.