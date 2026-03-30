El Bernabéu regatea los varapalos judiciales con más eventos y frente a las críticas políticas: "Es un regalo de Ayuso a Florentino"

El Bernabéu afronta el tramo decisivo de la temporada para el Real Madrid con el reto de convertirse en una pista de tierra batida entre el 23 y el 30 de abril, que sirva de entrenamiento para los participantes del Mutua Madrid Open. Una transformación deportiva y estructural que se llevará a cabo durante el periodo en el que el club blanco puede disputar hasta cuatro enfrentamientos a domicilio consecutivos.

El nuevo aislamiento acústico, “casi finalizado”

El pasado viernes, 27 de marzo, el torneo del circuito ATP Masters 1000 confirmaba que el Bernabéu -denominación comercial que utiliza el club- cambiará el césped por la tierra batida. El anuncio llegó semanas después de que la NFL anunciase un nuevo Madrid Game, tras su satisfacción con el pionero Miami Dolphins - Washington Commanders, que tuvo lugar en noviembre del año pasado.

Armazón del techo retráctil del Bernabéu, que ha sido reforzado para mejorar la acústica del mismo. / JANSEN IBERIA

Ambos eventos de primer nivel permiten al Real Madrid esquivar los varapalos judiciales que siguen impidiendo la celebración de conciertos en un estadio con una situación tan estratégica como conflictiva. “El Real Madrid ha hecho grandes esfuerzos para llevar a cabo tareas de insonorización del estadio. Casi están finalizadas y habrá que hacer pruebas para comprobar cuáles son las emisiones”, aseguraba Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en una reciente entrevista con El Mundo.

Tal y como informó SPORT, el Real Madrid contrató a empresas de ingeniería acústica para realizar informes y ejecutar actuaciones en busca del aislamiento necesario. “En el estadio del Real Madrid, el impacto es importante, a diferencia de lo que ocurre en otros campos, donde no es tan determinante, salvo en días de partido. Al introducir nuevos usos, el impacto aumenta”, contaba a este medio Jorge García, CEO de Jansen Iberia, una de las empresas que ha trabajado en el nuevo revestimiento del estadio.

Sin embargo, siguen existiendo retos pendientes en el plano burocrático, como una licencia que permita al Bernabéu acoger eventos de este tipo de modo regular. A principios de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estimaba el recurso de apelación presentado por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, revocando la decisión que había inadmitido su reclamación contra la celebración de conciertos. La resolución permitió mantener viva la causa que provocó un cambio de planes para un club que, por medio de Florentino Pérez, negó un gran impacto económico.

Todo el fondo del Bernabéu: Diosa del Real, Reina del Madrid / Denís Iglesias

Las críticas a la reforma de la estación de metro

Sin embargo, la búsqueda de eventos o el alquiler de partes del estadio para actos privados demuestra la necesidad de tener al Bernabéu a pleno rendimiento para sostener, a corto y medio plazo, el balance de la entidad. La semana pasada, el propio TSJM volvía a cerrar la puerta a la reactivación cautelar de las obras de los aparcamientos del estadio madridista. La construcción está parada por orden judicial desde septiembre de 2024. La actuación que sí se está llevando a cabo es la del metro todaví llamado Santiago Bernabéu.

'Teaser' de la nueva estación Bernabéu, con motivos dedicados al Real Madrid. / METRO DE MADRID

Una parada en la Línea 10 cuya intervención ha paralizado la circulación entre Nuevos Ministerios y Cuzco hasta finales de año. Con una inversión de 66 millones de euros, la estación triplicará su tamaño y tendrá imágenes dedicadas al club blanco. Se espera que esté lista para la primavera de 2027, coincidiendo con el 125 aniversario de la entidad, y pasará a llamarse simplemente “Bernabéu”. Una reforma financiada con fondos públicos, lo que ha provocado las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid.

“Queremos que nos expliquen dónde se toman estas decisiones, en base a qué y por qué siempre estas inversiones efectivamente van a beneficiar a los millonarios. Y, en definitiva, es que está clarísimo: esto es un regalo de (Isabel Díaz) Ayuso a Florentino Pérez, no hay más”, afirmaba Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, quien criticó la reconversión de la estación en un espacio asociado al estadio del Real Madrid: “Queremos que nos expliquen por qué vamos a pagar una obra millonaria con dinero público para convertir la estación de Metro de Santiago Bernabéu en un museo particular”. Un capítulo más de la serie que protagoniza un estadio fuente de beneficios y tensiones.