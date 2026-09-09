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El Bernabéu pierde la paciencia con Vinicius: se marchó silbado por el público

El brasileño volvió a ser señalado por su falta de acierto y recibió pitos en varios momentos del encuentro, especialmente tras una acción fallida con 2-1 en el marcador

Mourinho habló con Vinicius tras el encuentro ante el Inter

Mourinho habló con Vinicius tras el encuentro ante el Inter / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

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Toni Munar

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El Bernabéu pierde la paciencia con Vinicius. La victoria ante el Inter (2-1) dejó una imagen en contra del jugador merengue: el brasileño fue señalado por parte de la grada, que le recriminó su falta de acierto durante el encuentro y lo que llevamos de temporada. El delantero se marchó del terreno de juego sin marcar ni asistir y, pese a su esfuerzo, no consiguió convencer a un público que empieza a impacientarse con su rendimiento.

La situación tiene además un contexto especial. Vinicius acaba de poner punto final a uno de los grandes culebrones del verano con su renovación hasta 2032, después de varios meses de pulso con el Real Madrid. El club terminó aceptando las condiciones que reclamaba el brasileño para ampliar su vínculo. Pero ahora el escenario ha cambiado: el Bernabéu no está satisfecho con su inicio de temporada.

Ante el Inter, los pitos fueron creciendo a medida que avanzaba el partido. Vinicius volvió a mostrar una versión alejada de su mejor nivel, especialmente en la finalización. Desde su regreso del Mundial le está costando encontrar la precisión. Y a pesar de estar más activo que de costumbre en defensa, el público no le perdona una.

Y hubo un momento que terminó de encender al Bernabéu. Con el Madrid ganando 2-1 y sufriendo ante un Inter que buscaba el empate, un ataque madridista terminó en nada y la grada explotó. Los silbidos fueron especialmente dirigidos hacia Vinicius, convertido en uno de los focos de la frustración de una afición que esperaba mucho más de él.

Mourinho decidió sustituirle en el minuto 87. Y ahí volvió a quedar patente que la relación entre Vinicius y el Bernabéu atraviesa un momento delicado. Parte de la grada volvió a pitarle mientras abandonaba el campo, aunque otros aficionados trataron de responder con aplausos para respaldar al brasileño. El propio Vinicius respondió a los silbidos aplaudiendo hacia la grada y Mourinho se acercó para arroparle.

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El técnico portugués no dudó después en defenderle. “No está todavía en forma. No está el Vinicius que tiene el uno contra uno, que mata, pero trabaja mucho”, explicó Mourinho, antes de remarcar que si un jugador lo da todo merece respeto.

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