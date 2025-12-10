El Bernabéu no perdona la derrota y señala a un Vinicius pitado

Xabi Alonso no encuentra la manera de dar la vuelta a su mal momento. Los blancos cayeron por segunda vez consecutiva en casa ante un Manchester City de Pep Guardiola que aprovechó dos errores para dar la vuelta al gol inicial de Rodrygo.

La verdad es que el Real Madrid demostró una cara diferente a la que mostró ante el Celta. Los jugadores presionaron, corrieron y mordieron más que en Liga, pero a pesar de eso, los resultados siguen sin llegar y el City consiguió una victoria que pudo ser más abultada si no fuera por Courtois. Pero el Bernabéu sigue sin perdonar a sus jugadores.

Vinicius desesperó a su afición

El Madrid solo ha ganado dos de sus últimos siete partidos. Dos derrotas y tres empates que le han hecho perder el liderato en Liga y complicarse la vida en el top-8 de la tabla europea. El Bernabéu es un público exigente y, a pesar de la leve mejora blanca, silbó a sus futbolistas en los minutos finales.

Vinicius, ante el Manchester City / Agencias

El jugador más señalado fue Vinicius Jr. El Bernabéu lo señaló directamente y se llevó tres pitadas seguidas por desaprovechar ocasiones en los últimos minutos. El Madrid estaba a la desesperada con seis delanteros y el extremo envió tres centros con poca precisión que pudo atrapar sin problema Donnaruma. Esos errores daban aire al City y el público señaló a Vinicius Jr.

Asencio, también señalado y la gente se marchó del estadio

Aunque el brasileño no fue el único pitado. Minutos antes, Asencio se equivocó sacando el balón y el Madrid regaló la pelota a los rivales. El central escuchó el sonido de viento de la grada y señaló al público con los dedos pidiendo que no se pitara al equipo. Algo que no gustó a los merengues, que volvieron a seguir los pitos. Aunque cuando salió del terreno de juego el estadio lo despidió con leves aplausos, pero él jugador se marchó con una clara cara de enfado por lo sucedido con su afición.

Asencio, ante Doku en el Bernabéu / Agencias

Los jugadores blancos saben cómo es la idiosincrasia del público blanco y entienden que se les exige mucho: "Entiendo los pitos, es normal. El Madrid es un club muy exigente. Llevamos muchos años aquí y sabemos que pasa eso si no estamos bien. Tenemos que seguir y mejorar. Es justo", dijo Rodrygo tras el partido.

La afición silbó y se quedó sin paciencia. El Madrid buscaba a la desesperada el gol en los últimos minutos cuando, antes de llegar al tiempo de alargue, el estadio se empezó a vaciar. Las bocas del Bernabéu se empezaron a llenar de gente que abandonaba el partido tras el mal resultado. Aunque desde arriba se puso la megafonía a todo trapo para tapar la gran pitada final al equipo.

Solo dos victorias de los últimos nueve partidos y la afición ya empieza a estar cansada de la mala imagen que deja el Real Madrid de Xabi Alonso. El futuro a corto plazo del tolosarra no parece peligrar, pero el público empezó a jugar su partido y le dejó claro al equipo que deben reaccionar para recuperar su confianza.