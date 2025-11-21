El Bernabéu Market: 3000 metros cuadrados y chocolate con churros

El Bernabéu Market, espacio gourmet de 3000 metros cuadrados, recién inaugurado en las entrañas del estadio madridista, incluye un establecimiento de churros artesanales -Chocolatería 1902-, que tras ser parte el pasado año de una acción promocional de Adidas vinculándola al club y la misma fecha de fundación del Real Madrid (1902), comenzó a estar en el entorno del Bernabéu, afirma a Efe Juan Gorrochategui, uno de los propietarios.

Los hermanos Gorrochategui -Juan y Héctor-, integran la quinta generación de un negocio familiar que con su sede central en la calle San Martín, en el centro de Madrid, elabora su propio chocolate en su fábrica de Getafe. Más de 100.000 kilos prevén vender en este año. Su producto, elaborado con un molino de piedra de principios del siglo XX, traído desde Milán, rescatado y restaurado, se distribuye en hoteles top de la ciudad.

Los dos hermanos posaron en su día con la tercera camiseta del Real Madrid en plena faena para una sesión de fotos en Instagram. De ahí, comenzaron a colaborar con la Fundación del club. Y superando todos los test de calidad, incluido el visto bueno de Militao y su familia que visitaron uno de sus locales de Madrid.

“Los directivos de los clubes alemanes y su familiares, del Bayern Munich, del Borussia Dortmund… incluían en su paseo turístico una visita a nuestro local cuando vienen en Champions a jugar contra el Real Madrid y gracias a la artesanía y nuestra tradición familiar de churreros, maridando chocolate y churros a la carta, ahora incluso si gluten, sin lactosa, sin azúcar y vegano, decidimos entrar en el Bernabéu Market”, afirma a Efe, Juan Gorrochategui.

Tres productos clásicos reciben hinchas y transeúntes en el nuevo mercado del Bernabéu Mjy madrileños, y con sello de marca España. Son señas de identidad: la tortilla de patata de Casa Dani -con su matriz en el Mercado de La Paz-; el jamón de Joselito y el chocolate con churros. Forman parte del ideario del grupo gallego Amicalia, a través de su filial Restanima, que ha puesto en marcha un proyecto que cuenta con una concesión de diez años con el Real Madrid y una inversión inicial de ocho millones de euros.

El nuevo distrito gastronómico cuenta con veinte marcas, se accede por la Plaza de Sagrados Corazones y está abierto al público de 10 a 24 horas los siete días de la semana durante todo el año. “Cerramos al público en general dos horas antes de cada partido para dar servicio en ese tramo al servicio VIP que acude al estadio”, subraya Juan Gorrochategui.