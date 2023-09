El Bernabéu ya canta el 'Hey Jude'

La grada le dedicó a Bellingham la canción de The Beatles en su puesta de largo con su quinto gol en cuatro partidos El inglés entró con el pie derecho en el templo madridista con el gol del triunfo contra el Getafe en el descuento

Jude Bellingham es ya ídolo indiscutible del madridismo. El día de su presentación en el remodelado Santiago Bernabéu se metió a la afición blanca en el bolsillo con un gol salvador ante el Getafe en el tiempo de descuento (95’). Un acierto que valió tres puntos.

La respuesta de la grada de animación al regalo del inglés fue entonar la canción de The Beatles “hey Jude”, en homenaje a un futbolista que está impresionando con su elegancia y eficacia en los cuatro partidos que lleva defendiendo la camiseta blanca. Bellingham ha marcado cinco goles, y participado en seis. Cuatro de ellos han valido nueve puntos para que su equipo sea líder en solitario.

Agradecido

Sus registros están batiendo récords: con Pepillo (1960-61) y Cristiano Ronaldo (2009-10), es el único jugador en marcar en sus cuatro primeros partidos ligueros con el Real Madrid.

“Cuando cantaron mi nombre quise parar y escucharlos. Me temblaban las piernas. Me ficharon para momentos así”, decía después agradecido el jugador, que ha encajado como un guante en un equipo al que le faltan delanteros y que el inglés minimiza con su precisión cuando pisa el área rival. “El Bernabéu es el estadio más ruidoso. El momento del gol es lo más ruidoso que he escuchado nunca”, aseguraba y agradecía el apoyo que está recibiendo: “Es difícil explicar con palabras todo esto. No sé qué he hecho para merecer el cariño de la afición, espero marcar más. Es un sueño hecho realidad, pero tengo los pies en el suelo”.

"Puede llegar a los 15 goles"

Pero el inglés no sólo está impresionando a su afición, también a su entrenador y a sus compañeros, que no escatiman elogios cuando les preguntan. “Ha caído de pie en el vestuario, es una flechita para arriba”, decía Lucas Vázquez.

“Puede llegar a 15 goles fácilmente”, augura Ancelotti que agregaba: “Es un profesional muy serio. Aprende muy rápido. No es necesario decirle las cosas muchas veces. Se ha adaptado muy bien, estaba muy tranquilo, muy centrado. Tenía muchas ganas de jugar aquí”.