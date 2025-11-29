Los 400 millones que se juega el Madrid con el Bernabéu infinito: rivales, riesgos y aliados

El Real Madrid afronta un tiempo de transformación de su negocio que definirá su estrategia a medio plazo. El club blanco, que solo seguirá siéndolo deportivamente, verá la llegada de un inversor para sostener sus ingresos récord en el tiempo. El Bernabéu, como generador de eventos más allá del fútbol, será capital. Según las cuentas aprobadas este domingo en la asamblea ordinaria, el renovado templo blanco generar más de 400 millones (402,4), un aumento de más de 75 millones, a pesar de la incógnita legal que existe con los conciertos. Un tipo de evento lucrativo que se ha llevado el Metropolitano del Atlético en el 'derbi de los negocios'.

Real Madrid vs. Atlético: NFL, conciertos y Fórmula 1

Madrid se ha convertido en una de las capitales mundiales del deporte. La reciente celebración del partido de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el Bernabéu, con el Metropolitano como campo de entrenamiento de la franquicia de Florida, es el último de una serie de capítulos a los que se sumará, entre otros, el GP de España del año próximo. En este contexto de 'hub' deportivo, las dos grandes marcas deportivas madrileñas se están disputando un jugoso 'pastel' que no para de crecer. A pesar de que el valor de marca del Real Madrid ha alcanzado los 1.921 millones de euros, según el índice de referencia de la consultora Brand Finance, la incertidumbre legal le ha dado poder al Atlético.

Desde un inicio, la reforma del Bernabéu, que ya ha perdido el Santiago en su transformación comercial, se concibió como un espacio multidisciplinar en el que de vez en cuando se jugaría el fútbol. Según reconoció Florentino en la última Asamblea Ordinaria, el gasto en el coliseo blanco alcanzó ya los 1.347 millones. El techo retráctil y el hipogeo, que permite recoger el césped, abrían esa nueva dimensión para ser un 'eventódromo'. Sin embargo, después de exhibiciones como la de Karol G, el movimiento vecinal de Chamartín logró tumbar el plan de máximos. El gran beneficiado fue el Metropolitano, que se convirtió en el refugio de las grandes giras mundiales, reforzando su carácter de cuatro estrellas, la mayor calificación de la UEFA.

A rebufo de los 55 millones que generará el estadio del Atlético con los diez conciertos de Bad Bunny entre mayo y junio de 2026, la entidad rojiblanca ha firmado acuerdos estratégicos con marcas como la Fórmula 1. El club 'colchonero' será el 'Local Event Supporter' del GP de España durante el primer contrato firmado del circuito de Madrid, suscrito por un lustro. Así, el Metropolitano actuará como "centro de entretenimiento" para los aficionados. A pesar de que el trazado pasa al lado de Valdebebas, desde donde se pueden ver las obras del nuevo trazado.

El documental de Apple y la 'guerra' navideña

La gestora norteamericana Apollo Global Management, con más de 900.000 millones de dólares en activos bajo gestión, viene de anunciar la compra del 57,5% del Atlético de Madrid por 1.440 millones. Esta operación del fondo, dueño del Mutua Madrid Open o el Miami Open de tenis, tiene como punto culminante la nueva Ciudad del Deporte, que se construirá al lado del Metropolitano. El fichaje de ejecutivos de alto nivel para diferentes parcelas como Óscar Mayo, director general de negocio; o Mateu Alemany, director de fútbol profesional, refuerzan el perfil del Atlético en una industria en continuo cambio.

En ese proceso transformador, el Real Madrid ha desarrollado el concepto 'Bernabéu Infinito' de la mano de Apple. Una idea para llevar el campo blanco a los aficionados de todo el mundo y no solo a los que van físicamente a un estadio con precios cada vez más prohibitivos. En el partido de Champions contra la Juventus se fijó un suelo de más de 100 euros para las entradas. Ese encuentro de 'lujo' fue el escogido por la multinacional estadounidense para crear un documental inmersivo producido en exclusiva para las gafas de realidad virtual Apple Vision Pro, cuyo lanzamiento está previsto para 2026.

Esto responde a la declaración de Florentino Pérez de la asamblea del año pasado: "Hay 34.000 socios no abonados. No caben más, tenemos que hacer el 'Estadio Infinito'. Es decir, que unos lo vean en casa con unas gafas y que se sientan como en el asiento del Bernabéu". La explotación comercial incluso sin el carácter físico que se petrifica con eventos como la 'Mavidad' que se montará en el Bernabéu tras el último partido de Liga del año ante el Sevilla (sábado, 20 de diciembre: 21.00 horas). Una actividad que tendrá su réplica en el Metropolitano con una pista de hielo de 4.200 metros cuadrados. El derbi de los negocios que no deja de crecer en Madrid.