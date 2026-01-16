Un Bernabéu hostil espera a los jugadores y a Florentino

El Madrid vive un estado crítico. La eliminación en Copa contra el Albacete, equipo de Segunda, fue una gota más en un vaso que se ha desbordado. En apenas tres días, el equipo blanco ha perdido dos títulos (cayó en la final de la Supercopa frente al Barça) y un entrenador por el camino: Xabi Alonso. El vasco nunca fue señalado como principal culpable de la situación por el Bernabéu, que espera, con hostilidad, a su equipo después de vivir el desastre en la distancia.

Vinicius ya no es el único culpable

El reencuentro de los madridistas con los suyos tendrá lugar en un horario atípico como el sábado a las 14:00 horas. Solo atípica franja puede rebajar la furia de un templo blanco que esta temporada ha perdido la paciencia varias veces. Ni siquiera con el primer clásico ganado al Barça como paréntesis de la tiranía de Flick, que ha sumido, con una propuesta de autor, al Madrid en un socavón del que tiene difícil salir a corto plazo.

En el reparto de culpas, Xabi Alonso hace tiempo que quedó exonerado. Más bien por la incapacidad del vasco para sacar adelante un proyecto del que fue desautorizado después de las suplencias y permutas de Vinicius. El principio de su fin. Precisamente, contra el brasileño ha dirigido el Bernabéu su ira en los últimos tiempos. Ha personalizado en el futbolista que tiene pendiente su renovación su frustración, solo suspendida por momentos como la acción del gol de la Supercopa.

Los futbolistas se quedaron sin escudo después de la salida de Xabi Alonso. La eliminación en Copa frente al Albacete tampoco admite una responsabilidad única. Tanto para los que estuvieron en el campo contra el Albacete, como Güler o Mastantuono, como por los que no estuvieron, tal que Mbappé o Bellingham. Ni siquiera el francés, protegido por sus récords individuales, se libra del hastío de una afición que no entendió que se obcecase con marcas goleadoras.

El palco también se queda sin escudo

Más allá del estado físico de los jugadores o del relevo en el banquillo entre Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa está el responsable de estas decisiones. En última instancia, Florentino Pérez, como cabeza visible de un Real Madrid jerarquizado. En parte de la afición blanca se ha generado un sentimiento de desafección hacia la dirigencia de un club que, además, está en la antesala a convocar una asamblea extraordinaria que daría entrada a un inversor externo.

El cambio societario, unido a la reforma del Bernabéu (incluido la variación del nombre comercial, perdiendo el 'Santiago'), que ha generado problemas e ingresos a partes iguales, se suman a la lista de responsabilidades adjudicadas al pequeño grupo de decisión que dirige el destino del Real Madrid. Una entidad que no cuenta con una figura de director deportivo como tal. La responsabilidad recae en José Ángel Sánchez, director general, y Juni Calafat, otrora 'cazatalentos' del club, bajo la supervisión de Florentino. A esto se suman batallas perdidas como la Superliga.

Sin Xabi Alonso, los jugadores quedan expuestos, como responsables directos de lo que sucede en el campo. La siguiente mirada se dirigirá al palco, donde la última elección se llevó a cabo hace 20 años. Todo, pese a los más de 1.000 millones de ingresos que presenta el Real Madrid cada año. Pero como se preocupó de recordar Arbeloa en su presentación, "aquí solo vale ganar". Aunque el Bernabéu esta temporada ha pitado al equipo incluso con el mercador a su favor, un sentimiento de desafección por no encontrar jugadores en los que verse representados.